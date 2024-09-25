'Dinheiro esquecido': como saber se você possui valores a receber

Você sabia que milhões de reais estão "esquecidos" em contas bancárias de todo o país? De acordo com o Banco Central do Brasil, R$ 8,51 bilhões ainda estão disponíveis para resgate no Sistema de Valores a Receber (SVR), o chamado "dinheiro esquecido".

Para que seja possível consultar e resgatar esses valores, o Banco Central criou, em março de 2023, o Sistema de Valores a Receber, que reúne informações sobre depósitos esquecidos em bancos, administradoras de consórcios e outras instituições financeiras em um único lugar, facilitando a localização e resgate desses valores.

O "dinheiro esquecido" são valores que ficam inativos em contas bancárias por diversos motivos Crédito: Reprodução

O “dinheiro esquecido” também tem sido pauta do governo, com a aprovação de um projeto que autoriza o recolhimento dos valores que não forem resgatados pelos titulares. Caso a proposta vire lei, o prazo para retirada dos valores pelos titulares será de 30 dias após a publicação da norma e, após esse prazo, os recursos serão direcionados ao Tesouro Nacional.

O que é o 'dinheiro esquecido'?

São valores que ficam inativos em contas bancárias por diversos motivos, como contas antigas inativas, contas de poupança abertas na infância que ficam esquecidas ao longo dos anos ou contas de falecidos sem herdeiros identificados.

Como o dinheiro fica esquecido?

O dinheiro por ficar esquecido por diversos motivos como mudança de endereço, contas antigas sem dados cadastrais, falecimento de familiares e até mesmo erros de cadastro podem levar ao esquecimento de valores.

Como consultar se você possui “dinheiro esquecido” para receber?

Acesse o site do BC pelo link https://valoresareceber.bcb.gov.br/. Clique em "Consulte valores a receber" e informe seu CPF ou o CNPJ, no caso de empresas. Informe também a data de nascimento ou de abertura da empresa e clique em "Consultar". A consulta irá informar se você possui ou não “dinheiro esquecido” para receber. Caso haja, é necessário clicar em "Acessar o SVR" e fazer o login com a sua conta gov.br. Para realizar o procedimento, é preciso ser nível prata ou ouro para acessar. Para saber mais sobre o gov.br, clique aqui. Após o login, acesse "Meus Valores a Receber", leia e aceite o Termo de Ciência. Ao solicitar o valor, o sistema vai informar orientações de transferência.

Dicas importantes

Cuidado com golpes: o serviço do Valores a Receber é totalmente gratuito, nunca faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores.

O Banco Central não envia links e também não entra em contato com você para tratar sobre valores a receber ou para confirmar seus dados pessoais.

Nunca clique em links suspeitos enviados por e-mail, SMS, WhatsApp ou Telegram.

Mantenha sempre o seu cadastro atualizado nas instituições financeiras com as quais você possui relacionamento.