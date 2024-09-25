'Dinheiro esquecido': como saber se você possui valores a receber

Para que seja possível consultar e resgatar esses valores, o Banco Central criou, em março de 2023, o Sistema de Valores a Receber, que reúne informações sobre depósitos esquecidos em bancos, administradoras de consórcios e outras instituições financeiras em um único lugar, facilitando a localização e resgate desses valores.
São valores que ficam inativos em contas bancárias por diversos motivos, como contas antigas inativas, contas de poupança abertas na infância que ficam esquecidas ao longo dos anos ou contas de falecidos sem herdeiros identificados.
O dinheiro por ficar esquecido por diversos motivos como mudança de endereço, contas antigas sem dados cadastrais, falecimento de familiares e até mesmo erros de cadastro podem levar ao esquecimento de valores.
Como consultar se você possui “dinheiro esquecido” para receber?
Verifique se você possui “dinheiro esquecido” para resgatar. É rápido, fácil e pode render uma boa surpresa para o seu bolso.