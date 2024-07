Cartão de crédito adicional: como funciona, as vantagens e os cuidados

O cartão de crédito é um meio de pagamento muito utilizado no dia a dia dos brasileiros e pode ser um grande aliado se usado com responsabilidade, seja para compras do dia a dia ou para resolver uma emergência.



De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS), a demanda de uso de cartão de crédito vem crescendo e a tendência é aumentar ainda mais. Apenas no primeiro trimestre de 2024, R$ 965 bilhões foram movimentados com cartões, o que representa 11,4% a mais que no mesmo período do ano anterior.

Demanda de uso de cartão de crédito vem crescendo no país. Crédito: Pixabay

A maioria dos bancos e instituições financeiras oferece a possibilidade de solicitar um cartão adicional, o que facilita o acesso ao crédito e contribui para a organização financeira da família. Entretanto, para utilizar o cartão adicional com responsabilidade, é essencial entender como funciona, suas vantagens e os principais cuidados para não comprometer seu planejamento financeiro.

Como funciona?

O cartão adicional é vinculado ao CPF do titular do cartão, mas, apesar disso, é emitido com número e senha próprios. Já o limite do cartão e a fatura são compartilhados com o titular.

Essa opção permite disponibilizar o acesso ao cartão de crédito para pessoas próximas, como cônjuges e filhos, garantindo os benefícios que o titular possui no cartão principal.

Veja também Veja 3 maneiras de ganhar dinheiro com o seu cartão de crédito

Com o cartão em mãos, o usuário poderá fazer compras de forma independente e o titular do cartão principal consegue acompanhar os gastos em uma só fatura.

Como solicitar?

Para solicitar um cartão adicional, basta entrar em contato com o seu banco. Em geral, o processo é simples e rápido e você pode escolher entre receber o cartão em casa ou retirá-lo em uma agência.

Com o cartão adicional, você simplifica as finanças da família, compartilha benefícios e ainda mantém o controle das despesas. É uma solução prática e segura para quem quer facilitar o dia a dia.

Principais vantagens

Com o cartão adicional você consegue acompanhar todas as compras na mesma fatura. Além disso, ele herda todos os benefícios da categoria do cartão do titular e é possível acumular pontos no programa de fidelidade do cartão principal.

Outra vantagem é que, na maioria dos casos, o cartão adicional é gratuito ou tem anuidade reduzida.

Cuidados importantes

O titular do cartão é responsável pelo pagamento da fatura completa, incluindo as compras feitas pelo adicional, portanto, só forneça o cartão para pessoas de sua confiança.

Além disso, é importante estabelecer um valor limite para o uso pelo adicional e monitorar os gastos constantemente para evitar surpresas e não se enrolar financeiramente.

Utilize o cartão de crédito adicional com responsabilidade para que ele seja aliado do seu planejamento financeiro e do seu bolso.

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais