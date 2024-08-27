Pix mais seguro: veja novas regras para se proteger de golpes

- Novos limites de segurança para o Pix: Limite de R$ 200 para transferências realizadas a partir de dispositivo não cadastrado no banco, restringindo a um total de R$ 1.000 o valor total de transferências por dia a partir de dispositivos não cadastros.
- Obrigatoriedade no cadastro de dispositivos para movimentações acima de R$ 200: Para realizar um Pix acima de R$ 200, será necessário que o dispositivo seja previamente cadastrado em seu banco, o que dificulta que golpistas utilizem aparelhos desconhecidos para realizar transações em seu nome. A exigência de cadastro se aplica apenas a aparelhos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação Pix, para não causar inconvenientes aos clientes que já usam um dispositivo eletrônico específico.
- Verificação pelos bancos sobre marcações de fraudes: As instituições financeiras terão que verificar regularmente se seus clientes possuem alguma marcação de suspeita de fraude no Banco Central. Essa medida proativa visa identificar e bloquear possíveis tentativas de golpe antes que elas causem prejuízos.
Como se proteger dos golpes
- Desconfie de mensagens suspeitas: nunca clique em links desconhecidos ou forneça seus dados pessoais para pessoas que você não conhece.
- Verifique o número da conta: antes de realizar qualquer Pix, confira sempre o número da conta do destinatário.
- Utilize senhas fortes: crie senhas complexas e únicas para cada uma de suas contas.
- Ative a autenticação em duas etapas: essa ferramenta extra de segurança exige a confirmação de sua identidade por meio de um código enviado para seu celular ou e-mail.
- Cadastre seus dispositivos: após a entrada em vigor das novas regras, não se esqueça de cadastrar os dispositivos que você utiliza para realizar transações via Pix.