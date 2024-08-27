Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Transações

Pix mais seguro: veja novas regras para se proteger de golpes

Conheça as novas medidas de proteção para o Pix estabelecidas pelo Banco Central, que entram em vigor a partir de 1° de novembro

Públicado em 

27 ago 2024 às 10:02
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O Pix revolucionou a forma como fazemos pagamentos no Brasil, mas a facilidade e a rapidez desse sistema também o tornaram um alvo para golpistas. Recentemente, o golpe do Pix errado ganhou destaque, com criminosos enganando pessoas para que realizassem transferências para contas erradas.
Transações por meio do Pix
Transações por meio do Pix Crédito: Shutterstock
Pensando na segurança dos usuários, o Banco Central anunciou novas regras para o Pix que entrarão em vigor a partir de 1º novembro, visando dificultar a ação de fraudadores e proteger o seu dinheiro. Conheça as novas regras:
  1. Novos limites de segurança para o Pix: Limite de R$ 200 para transferências realizadas a partir de dispositivo não cadastrado no banco, restringindo a um total de R$ 1.000 o valor total de transferências por dia a partir de dispositivos não cadastros.
  2. Obrigatoriedade no cadastro de dispositivos para movimentações acima de R$ 200: Para realizar um Pix acima de R$ 200, será necessário que o dispositivo seja previamente cadastrado em seu banco, o que dificulta que golpistas utilizem aparelhos desconhecidos para realizar transações em seu nome. A exigência de cadastro se aplica apenas a aparelhos que nunca tenham sido usados para iniciar uma transação Pix, para não causar inconvenientes aos clientes que já usam um dispositivo eletrônico específico. 
  3. Verificação pelos bancos sobre marcações de fraudes: As instituições financeiras terão que verificar regularmente se seus clientes possuem alguma marcação de suspeita de fraude no Banco Central. Essa medida proativa visa identificar e bloquear possíveis tentativas de golpe antes que elas causem prejuízos.

Veja Também

Golpes bancários: veja dias e horários preferidos e saiba se proteger

Como se proteger dos golpes

As novas regras do Banco Central são um passo importante para aumentar a segurança do Pix, mas é fundamental que você também tome algumas precauções para se proteger:
  • Desconfie de mensagens suspeitas: nunca clique em links desconhecidos ou forneça seus dados pessoais para pessoas que você não conhece.
  • Verifique o número da conta: antes de realizar qualquer Pix, confira sempre o número da conta do destinatário.
  • Utilize senhas fortes: crie senhas complexas e únicas para cada uma de suas contas.
  • Ative a autenticação em duas etapas: essa ferramenta extra de segurança exige a confirmação de sua identidade por meio de um código enviado para seu celular ou e-mail. 
  • Cadastre seus dispositivos: após a entrada em vigor das novas regras, não se esqueça de cadastrar os dispositivos que você utiliza para realizar transações via Pix.
O Pix é uma ferramenta prática e eficiente, mas é preciso utilizá-la com cuidado. As novas regras do Banco Central representam um avanço significativo na segurança das transações, mas a sua proteção também depende de você.
Ao seguir as dicas acima e ficar atento a qualquer atividade suspeita, você pode evitar ser vítima de golpes e garantir a segurança do seu dinheiro.

LEIA MAIS COLUNAS DE ISIS PARTELI

BC define que Pix Automático será lançado em junho de 2025

Pix por aproximação deve começar a funcionar em 2025

Golpe da falsa central de atendimento: veja como se proteger

Pix: bancos propõem ao BC mudanças na devolução de recursos transferidos

Pix tem mais de 400 milhões de transações em 48 horas pela primeira vez, diz BC

Isis Parteli

Formada em Ciências Contábeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Finanças e certificações em metodologias ágeis e métricas de produtos. Atua há mais de 18 anos no setor bancário, com experiência em gestão de produtos e projetos. Atualmente, lidera a área de Inovação em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Tópicos Relacionados

dinheiro Banco Central Golpe PIX Isis Parteli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que governo Trump voltou a atacar o Pix (e o que EUA podem fazer contra ele)?
Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados