Golpe da falsa central de atendimento: veja como se proteger

Algumas vezes, o contato ocorre por números desconhecidos, mas em outras os golpistas simulam para que apareça, na tela do seu telefone, um número conhecido do seu banco. Essa tipo de frauda é conhecido como emulação de bina, o que requer ainda mais atenção da população.
Caso tenha caído no golpe, entre em contato imediatamente com o seu banco para informar o ocorrido e bloquear seus cartões. Além disso, é necessário registrar um boletim de ocorrência na polícia, fornecendo o máximo de detalhes possível sobre o contato e as informações fornecidas.
Lembre-se: a prevenção é a melhor forma de evitar cair em golpes. Ao perceber uma ação suspeita, mantenha a calma e desvie do golpe.