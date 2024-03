Saiba como se proteger

Clientes do Nubank são alvo de golpe de compra não reconhecida

Vítimas relatam que as tentativas de fraude por ligação telefônica envolvem o mesmo número e mensagem eletrônica do banco digital

Criminosos criam falsa central de atendimento para aplicar golpe em cliente de bancos. (Tania Rêgo/Agência Brasil)

Eduarda Lisboa Estagiária / [email protected]

Uma nova tentativa de fraude tem como alvo os clientes do Nubank. Em uma tentativa de enganar quem está do outro lado da linha telefônicas, os golpistas utilizam, de forma camuflada, o mesmo número de telefone (4020-0185) do banco digital e a mesma voz eletrônica para alertar sobre supostas compras realizadas no cartão do consumidor. O objetivo é roubar os dados e o dinheiro das vítimas.

Na ação criminosa, o cliente do banco recebe uma ligação, supostamente, oficial do Nubank, mas que na verdade é feita por uma falsa central de atendimento. Ao atender, é pedida a confirmação de uma compra feita no cartão, na maioria das vezes, de um valor alto para atrair a atenção e preocupar o consumidor. Ao pressionar o dígito e solicitar o cancelamento da compra, o cliente passa a conversar diretamente com o golpista.

Nubank avisa aos clientes sobre a falsa central telefônifica. (Reprodução)

Os casos têm ocorrido em todos país. Em Santa Catarina, o Procon do município de Tubarão registou o caso de um consumidor que caiu no golpe através de ligação telefônica, sendo que os criminosos realizaram um empréstimo de R$ 50.750,00 em nome da vítima, uma transferência via Pix de R$ 4.800,00 e outra transferência de R$ 4.600,00, totalizando um prejuízo de R$ 60.150 Além disso, outros clientes, de diversas instituições financeiras, relataram pelas redes sociais que sofreram a tentativa de golpe. Confira abaixo.

O golpe da falsa central telefonica não para, meses recebendo sms e ligações falsas do @nubank que n tenho conta, mas hoje os caras mandaram sms de um numero que não é o do @Bradesco falando de um TED e em segundos já me ligaram usando o n° da agência. Mandei tomar no meio do c# — Bicudo (@BicudoRavasio) February 29, 2024

Hoje, apenas hoje, eu recebi TRÊS ligações de central telefônica falsa, fingindo ser o Nubank, com uma gravação me dizendo que tem uma compra aprovada no meu nome e se eu quiser contestar em teclo 2. Acho que eu vou começar a tirar onda com esses golpistas. Atrasar o dia deles. — Copo (@CopoBanido) January 5, 2024

?alerta de golpe @nubank ?



hoje pela manhã esse número me ligou. não atendi. joguei no google e vi que era do nubank



pensei: ué, não uso a conta do nubank há um ano, não tenho app, só um cartão que tá guardado há séculos. que que eles querem comigo?



me ligaram de noite de… pic.twitter.com/8y1xtMBNOy — Bruno Predolin (@pagalanxe) October 26, 2023

O delegado da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa), Alan Moreno, relatou também já ter recebido essa ligações e explicou que o número que aparece no aparelho da vitima não é, verdadeiramente, o da central bancária, uma vez que os criminosos se utilizam de tecnologias para camuflar a real numeração telefônica.

Eu, inclusive, também já recebi ligações nesse sentido, mas logo percebi que era golpe. Apesar de aparecer no telefone da vítima, não é o mesmo número telefônico. Os criminosos se utilizam de sistemas de inteligência e outras estratégias para burlar essa numeração. O que realmente acontece é uma ‘camuflagem’ do número real Alan Moreno • Delegado titular da Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações.

O delegado ainda esclareceu que o compartilhamento de dados pessoais é bem mais perigoso do que parece. "Hoje em dia todas as informações estão conectadas. Então, ao passar dados – como CPF, telefone, número do cartão de crédito e senhas – para desconhecidos, pessoas mal intencionadas podem obtê-los e se passar por você, acessando contas bancárias, redes sociais e outros" , explics Alan Moreno.

Procurado pela reportagem de A Gazeta, o Nubank afirmou que o chamado “golpe da falsa central” afeta clientes das mais diferentes instituições financeiras e que tem atuado consistentemente para conscientizar as pessoas sobre o uso indevido de seu nome por terceiros como parte de tentativas de aplicação de golpes financeiros.

“ O Nubank disponibiliza publicamente em seus canais oficiais, como o blog e a plataforma SOS Nu, orientações de segurança sobre como se prevenir e quais medidas específicas a tomar em caso de golpe da falsa central. Vale destacar ainda o Canal de denúncias, que permite o relato de suspeitas de fraudes e tentativas de golpe em que o nome da empresa tenha sido usado indevidamente por terceiros”, diz a nota do Nubank.

Nubank avisa aos clientes sobre a falsa central telefônica. (Reprodução)

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) alerta os consumidores para outra modalidade do crime: o golpe pode acontecer também pelo SMS. A mensagem informa uma compra suspeita de valor alto e solicita que a vitima entre em contato com um número 0800, que supostamente seria uma central telefônica de um banco ou de uma área de cartões de crédito.

Como a compra não é verdadeira, quando a pessoa liga para a falsa central de atendimento, o golpista diz que a transação está em análise e, por isso, ainda não aparece na fatura do cliente. Para resolver o assunto, o criminoso orienta o consumidor a fazer uma transação ou ainda pede dados pessoais, como número de conta e senha, para cancelar a operação.

"A Febraban alerta que se trata de golpe de engenharia social, que usa técnicas para enganar o indivíduo para que ele forneça informações confidenciais, como senhas e números de cartões e, principalmente, induzir a pessoa a realizar transações financeiras para o golpista", comunica a federação.

Como evitar cair em golpes

De acordo com o delegado Alan Moreno, é preciso sempre estar atento a ligações ou mensagens suspeitas e nunca fornecer dados pessoais ou bancários para qualquer pessoa ou empresa . "As instituições financeiras não ligam nem mandam mensagens para seus clientes. Então, ao receber esse tipo de contato, desligue imediatamente. Em caso de dúvida, entre contato com os canais oficiais do banco, mas jamais forneça dados ou informações", orienta.

O Nubank também orienta aos clientes a não fazerem nenhum tipo de transação financeira para pessoas desconhecidas, principalmente em caso de ligações suspeitas. A instituição também ressalta que não solicita pagamento ou transferências, incluindo leitura de QR codes ou uso de Pix copia e cola, como etapa de verificação ou atualização de segurança.

A diretora geral do Procon Estadual, Letícia Coelho Nogueira, ressalta que é essencial que qualquer consumidor que se sinta vítima de golpe registre imediatamente um boletim de ocorrência e entre em contato com a empresa envolvida. O órgão também aconselha os consumidores a permanecerem vigilantes quanto à autenticidade de comunicações recebidas das empresas.

Em caso de dúvida, é recomendável entrar em contato através dos canais de atendimento da empresa para obter mais informações. Além disso, o Procon está disponível para orientações adicionais através do WhatsApp de tira-dúvidas no número (27) 3323-6237.

