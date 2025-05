Ao sair de casa

Jovem é morto tiros por dupla em bairro de Vila Velha

Crime aconteceu na tarde de quinta-feira (1º), em Vila Garrido. O pai da vítima socorreu o próprio filho, que não resistiu aos ferimentos, e ainda reconheceu um dos suspeitos, que foi apreendido

Bruno Nézio Reporter / [email protected]

Publicado em 1 de maio de 2025 às 16:58

Um homem identificado como Daniel Santiago da Rocha, de 21 anos, foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (1º), no bairro Vila Garrido, em Vila Velha. De acordo com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o crime aconteceu na esquina da casa onde ele morava, logo após ter saído de casa. Segundo a Polícia Militar, o jovem foi abordado por dois criminosos, e um deles — um adolescente de 17 anos não identificado — foi apreendido logo após o homicídio. >

Em nota, a Polícia Militar disse que foi acionada para averiguar uma denúncia de indivíduos armados no bairro. Durante o deslocamento, os agentes se depararam com o homem baleado e dois suspeitos correndo com armas em punho. A equipe pediu reforço via rádio e iniciou as buscas.>

Ao notar a presença dos policiais, o adolescente dispensou uma pistola calibre 9mm, carregada com 17 munições e tentou fugir por uma rua sem saída. Ele foi encontrado escondido no quintal de uma residência. Com o suspeito, também foram apreendidas outras 14 munições do mesmo calibre e dois celulares.>

Daniel Santiago da Rocha foi morto a tiros perto de casa em Vila Velha Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Daniel foi socorrido pelo próprio pai e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto o suspeito era conduzido à viatura, o pai da vítima o reconheceu como o autor dos disparos que atingiram o filho.>

>

O menor foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento ao Adolescente em Conflito com a Lei (Deacle). O outro suspeito conseguiu fugir e ainda não foi localizado.>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta