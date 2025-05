Indicadores de violência

ES fecha abril com o menor índice de homicídios em 29 anos

Balanço da Secretaria da Segurança revela uma redução de 20,9% nos primeiros quatro meses de 2025, em comparação ao mesmo período do ano passado

Apesar de diariamente o Espírito Santo registrar mortes violentas, como a da diarista Iraci de Souza Teixeira, cujo corpo foi encontrado nesta quinta-feira (1º) em Vila Velha, o Estado apresenta novamente, no início deste ano, uma tendência de redução nos homicídios. De janeiro a abril, foram 253 ocorrências, representando uma queda de 20,9% em comparação ao mesmo período do ano passado que, com 320 casos, mostrava-se como o melhor resultado desde 1996. Assim, 2025 passa a ocupar a posição de menor número de assassinatos em quase 30 anos. >