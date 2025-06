Pediu R$ 10 mil

Frentista é preso suspeito de furtar carro e chantagear patrão em Cariacica

O funcionário, de 23 anos, agiu junto de um homem de 21 anos, segundo a Polícia Militar; suspeitos exigiram uma alta quantia para devolverem o Corolla levado

Mikaella Mozer Repórter

Publicado em 12 de junho de 2025 às 17:52

Polícia Civil prende suspeitos de extorsão após roubarem carro em Cariacica. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

O funcionário de um posto de gasolina foi preso no local de trabalho, no trevo de São Conrado, em Cariacica, por suspeita de extorquir dinheiro do patrão. A exigência ilegal aconteceu após o frentista de 23 anos furtar o carro - um Toyota Corolla - de dentro do estabelecimento comercial do chefe na segunda-feira (9), segundo a Polícia Civil. Para devolver, ele determinou o pagamento de R$ 10 mil.>

Outro jovem de 21 anos também foi preso em Flexal II, no município cariaciquense, por participar do crime. A vítima contou à PCES que ao entrar no local, a dupla desligou o medidor de energia elétrica e assim desativou o sistema de videomonitoramento para não ser gravada. Por isso, somente há registro da chegada dos dois. Os envolvidos não tiveram os nomes informados. >

A corporação encontrou primeiro o suspeito de 21 anos. Ele estava negociando a devolução do veículo quando foi descoberto e com a chave do automóvel. Durante interrogatório, ele contou onde estava o Corolla e revelou a identidade do comparsa de 23 anos. >

Com base nas informações, os policiais se dirigiram ao posto de combustíveis, onde encontraram e prenderam o segundo suspeito. Ele foi apontado como a pessoa responsável por repassar o veículo ao comparsa, após o furto. Os dois foram autuados por extorsão e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanecem à disposição da Justiça.>

