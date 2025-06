Grande Vitória

Operação mira ferros-velhos na Serra e apreende 55 kg de cobre

Pontos em Jardim Limoeiro, Novo Horizonte, Taquara I e Cidade Pomar foram vistoriados na manhã desta quinta-feira (12) em uma ação da Polícia Civil

Cerca de 55 quilos de cobre foram apreendidos nesta quinta-feira (12) na Serra e três pessoas foram conduzidas ao distrito policial para prestar esclarecimentos: dois proprietários e um gerente administrativo do local. Dos quatro locais inspecionados, em dois foram achados materiais de origem duvidosa. As investigações da Polícia Civil do ES, que realizou a operação, estão em andamento e os materiais recolhidos passarão por perícia.>