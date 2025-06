Homem com mandado de prisão é preso andando de bicicleta perto de delegacia no ES

Um homem foi preso na manhã de quinta-feira (12) por descumprir uma medida protetiva em Guaçuí, município localizado na região do Caparaó do Espírito Santo. Um mandado de prisão já havia sido expedido contra o suspeito, de 28 anos, após ele ir até o local de trabalho da ex-companheira, ofender a mulher e deixar um bilhete com ameaças no dia 19 de maio.>