Pássaros exóticos são apreendidos em criadouro clandestino no Sul do ES

Quase setenta pássaros exóticos foram apreendidos em um criadouro clandestino na manhã desta quinta-feira (12), no bairro Santa Bárbara, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. No local, 69 animais foram encontrados com sinais de maus-tratos e 199 gaiolas acabaram apreendidas. O material foi destruído pela Polícia Civil e pela Polícia Militar Ambiental.>