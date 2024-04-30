Quando o consumidor vai se sentir seguro ao atender ligações telefônicas?

Homem usando celular Crédito: Pixabay

Há dois sentimentos que se tornaram predominantes quando se atende a uma ligação telefônica: raiva pela importunação ou medo de estar sendo alvo de um golpe. Em ambas as situações, o consumidor constata o nível de insegurança que passou a existir em uma ação que costumava ser banal e inofensiva.

A partir dessa data, as empresas de telemarketing terão de ajustar novamente o tempo de duração dessas ligações. Atualmente, são consideradas chamadas curtas aquelas com até 3 segundos. Com as novas regras, serão consideradas curtas as chamadas de até 6 segundos, com desligamento na origem ou no destino. A agência reguladora detectou uma manobra dessas empresas para escaparem da regra anterior: a ampliação do tempo sem diálogo.

Outra mudança é que a própria Anatel poderá determinar o bloqueio da linha, caso ela identifique que a ligação é abusiva. Desde 2019, medidas como a criação da plataforma "Não me perturbe" tentam reduzir os transtornos aos consumidores.

Mas se as chamadas de telemarketing são um transtorno, as que tentam aplicar golpes podem colocar em risco os mais desavisados. Nos últimos meses , se proliferaram as ligações falsas de bancos, com a abordagem da compra não reconhecida . Uma falsa central telefônica, que consegue camuflar o número real das instituições bancárias.

Em novembro do ano passado, a Anatel determinou a suspensão de vendas de números 0800 no período de 30 dias pelas operadoras para reprimir os golpes das falsas centrais de atendimento, que se beneficiam do uso irregular desses serviços. Em dezembro, a própria Anatel foi usada como fachada para um golpe , no qual entrava em contato consumidores sugerindo a mudança de operadora, algo que a agência reguladora não faz e não está autorizada a fazer.