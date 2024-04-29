Febre do oropouche: o mosquito agora é outro, o combate é o de sempre

O mosquito-pólvora é o transmissor da febre do oropouche, que tem sintomas parecidos aos da dengue Crédito: Divulgação

Mas não tem nada a ver com o velho conhecido Aedes aegypti: o vetor do oropouche é um mosquito de um a três milímetros, popularmente conhecido como "maruim" ou "mosquito-pólvora". A coloração varia de cinza a castanho escuro, e o inseto tem asas curtas e largas.

No país, a doença é predominantemente amazônica , mas em março o Rio de Janeiro anunciou o primeiro caso, diagnosticado em um paciente com histórico de viagem para Manaus (AM). Desde então, vêm sendo registrados casos no Sudeste, Sul e Nordeste.

Com sintomas parecidos com os da dengue, o oropouche não tem letalidade alta e não há um tratamento específico para a doença. Contudo, as picadas do mosquito costumam causar incômodo e reações alérgicas.

A infecção que acaba de entrar no radar das autoridades de saúde pública no Estado aponta para a necessidade de redobrar a atenção com a proliferação dos mosquitos. A essência do combate, embora os transmissores do oropouche tenham características distintas (necessitam da umidade, sombra e matéria orgânica para se reproduzir) do Aedes aegypti, acaba sendo bem parecida: a eliminação de focos úmidos e de água parada. A manutenção e a limpeza de áreas e terrenos urbanos acaba sendo a melhor forma de manter as pessoas longe dos mosquitos.

É aquela velha história: o poder público, em todas as esferas, precisa ser o provedor desse enfrentamento, com conscientização e fiscalização. E a população é a protagonista, responsável pela pequena parte que lhe cabe que, somada a de todos, pode fazer a diferença.