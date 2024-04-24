Mimoso do Sul, um mês depois: entre o luto e a luta por dias melhores

A Gazeta voltou em Mimoso do Sul após quase um mês da tragédia causada pelas chuvas Crédito: Fernando Madeira

A água lava a lama da cidade, a mesma água que naquela madrugada a depositou nas ruas. Mais de 110 toneladas de lama e entulhos foram retiradas nesses 30 dias de trabalho ininterrupto, com 20 caminhões-pipa fazendo diariamente esse serviço. Um trabalho que muitas vezes precisa ser refeito, porque, com a limpeza das residências e do comércio, a lama acaba voltando para as ruas. Tudo é recomeço.

A luta e o luto de Mimoso mostram o quanto a reconstrução é dolorosa. Toda a dinâmica da cidade é alterada; em Mimoso, nove escolas estão com atividades remotas. O impacto na vida das pessoas é incalculável.

Mimoso, um mês depois, também serve de alerta para a prevenção. Há obras que podem ser feitas, há protocolos de mobilização emergencial da população, há mudanças urbanas que podem salvar vidas. Os eventos climáticos extremos passaram a ser regra, não exceção. Sem essa percepção, continuaremos sofrendo muito e repetidamente.