Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Editorial
  • Mimoso do Sul, um mês depois: entre o luto e a luta por dias melhores
Opinião da Gazeta

Mimoso do Sul, um mês depois: entre o luto e a luta por dias melhores

Além do luto pelas vidas perdidas, há as lutas pessoais e coletivas para recomeçar, diante dos prejuízos que afetaram a vida de famílias e a própria economia da cidade

Públicado em 

24 abr 2024 às 01:00

Colunista

Mimoso do Sul
A Gazeta voltou em Mimoso do Sul após quase um mês da tragédia causada pelas chuvas Crédito: Fernando Madeira
As feridas causadas pela chuva devastadora da madrugada de 22 de março, que atingiu o Sul do Espírito Santo, continuam abertas um mês depois na cidade mais afetada, Mimoso do Sul, onde ocorreram 18 das 20 mortes registradas durante o temporal.
Além do luto pelas vidas perdidas, há as lutas pessoais e coletivas para recomeçar, diante dos prejuízos que afetaram a vida das famílias e a própria economia da cidade. A necessidade de reconstruir ou reencontrar um novo lar, a longa caminhada para reestruturação do comércio e até mesmo os impactos na saúde pública
A água lava a lama da cidade, a mesma água que naquela madrugada a depositou nas ruas.  Mais de 110 toneladas de lama e entulhos foram retiradas nesses 30 dias de trabalho ininterrupto, com 20 caminhões-pipa fazendo diariamente esse serviço. Um trabalho que muitas vezes precisa ser refeito, porque, com a limpeza das residências e do comércio, a lama acaba voltando para as ruas. Tudo é recomeço.
A luta e o luto de Mimoso mostram o quanto a reconstrução é dolorosa. Toda a dinâmica da cidade é alterada; em Mimoso, nove escolas estão com atividades remotas. O impacto na vida das pessoas é incalculável.
Mimoso, um mês depois, também serve de alerta para a prevenção. Há obras que podem ser feitas, há protocolos de mobilização emergencial da população, há mudanças urbanas que podem salvar vidas. Os eventos climáticos extremos passaram a ser regra, não exceção. Sem essa percepção, continuaremos sofrendo muito e repetidamente.
O município teve, em uma única madrugada, um dlúvio de proporções bíblicas, uma noite que não se apagará da memória de nenhum morador. O luto é uma fase importante no processo de perda, a luta não pode cessar quando a cidade enfim se recuperar: o aprendizado é que o empenho coletivo, direcionado pelos governantes,  por ações urbanas e ambientais que reduzam o impacto das chuvas não pode ter fim.

LEIA MAIS EDITORIAIS

Morte na Mata da Praia: armas transformam desavenças em crimes

Dengue: crianças e adolescentes não podem perder a chance de se vacinar

Sem corte de gastos quem paga é a população mais pobre

Tempo de espera em hospitais públicos do ES: só existe um remédio

Fim do manicômio judiciário: a omissão de deputados e senadores do ES

Tópicos Relacionados

Chuva no ES Mimoso do Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre
Fiéis rezam em frente à capela construída no século passado
No ES, a Festa de Penha que está longe do Convento da Penha
Imagem de destaque
Morre Jander Nunes Vidal, médico e ex-prefeito de Marataízes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados