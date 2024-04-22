Dengue: crianças e adolescentes não podem perder a chance de se vacinar

Vacinação contra a dengue em posto de saúde de Jardim Camburi, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Dados do Painel de Monitoramento de Arboviroses do Ministério da Saúde da última quinta-feira (18) mostram 1.544 óbitos em todo o território nacional em 2024, enquanto em todo o ano passado foram 1.094.

A epidemia de dengue é uma realidade incontestável, e mesmo que as ondas da doença estejam relacionadas a circunstâncias ambientais e à circulação de diferentes sorotipos, o enfrentamento não pode ceder ao cansaço. Com as autoridades sanitárias em permanente adoção de medidas de eliminação do mosquito, com a responsabilização da população que não combate os focos em terrenos privados, com governos em todas as esferas colocando em prática medidas sanitárias para a redução dos casos.

Neste ano de 2024, há um aliado de peso: uma vacina realmente eficaz, disponível no Sistema Ùnico de Saúde (SUS) . Seu principal avanço em relação a outras é poder ser utilizada tanto em pessoas que já tiveram dengue quanto naquelas sem histórico da doença, garantindo proteção universal. Uma vacina que na rede privada custa cerca de R$ 400. E, mesmo assim, está encalhando nos postos de saúde.

Como no Espírito Santo, segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), não há doses próximas do vencimento , o público-alvo não será ampliado. E é nesse sentido que fica o reforço: pais e mães com filhos nas idades contempladas precisam se conscientizar e levá-los aos postos de saúde, nos municípios nos quais as vacinas estão disponíveis. É uma oportunidade que não pode ser perdida, para começar a mudar o quadro da dengue no país.