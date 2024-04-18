Vacina contra dengue: sem dose a vencer, ES não vai ampliar faixa etária

A recomendação do Ministério da Saúde é que os municípios que tiveram baixa adesão à vacina e possuem doses próximas da data de vencimento priorizem a vacinação de pessoas entre 6 e 16 anos anos. Caso a procura pela vacinação ainda continue baixa, o público-alvo pode ser ampliado ainda mais, para pessoas entre 4 e 59 anos. Para cidades que não tenham lotes com vencimento até o dia 30 de abril, o público recomendado permanece o mesmo, de 10 a 14 anos.