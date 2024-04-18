A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou que não vai ampliar temporariamente o público-alvo da vacina contra a dengue por não ter doses próximas da data de vencimento. Na quarta-feira (17), o Ministério da Saúde recomendou aos Estados que utilizem as doses com validade até 30 de abril para imunizar pessoas na faixa etária de 4 a 59 anos. O objetivo é evitar que as vacinas sejam perdidas.
"A Secretaria da Saúde do Espírito Santo (Sesa-ES) informa que a recomendação do Ministério da Saúde é para os Estados que receberam doses cuja validade está perto do vencimento, conforme Nota Técnica nº 65/2024. Não é o caso do Estado do Espírito Santo. As vacinas para dengue recebidas pelo Estado têm validade até o final de junho (30/06/2024) e julho (31/07/2024)", diz nota da Sesa, divulgada nesta quinta-feira (18).
A recomendação do Ministério da Saúde é que os municípios que tiveram baixa adesão à vacina e possuem doses próximas da data de vencimento priorizem a vacinação de pessoas entre 6 e 16 anos anos. Caso a procura pela vacinação ainda continue baixa, o público-alvo pode ser ampliado ainda mais, para pessoas entre 4 e 59 anos. Para cidades que não tenham lotes com vencimento até o dia 30 de abril, o público recomendado permanece o mesmo, de 10 a 14 anos.
Vacina contra dengue: sem dose a vencer, ES não vai ampliar faixa etária
Por nota, a Prefeitura da Serra informou que não possui doses próximas ao vencimento e, por isso, não se enquadra nos critérios do governo federal para ampliação do público. "A Secretaria de Saúde da Serra informa que recebeu doses com prazo de validade até o final de junho. A estratégia anunciada pelo Ministério da Saúde, nesta quinta (18), se aplica aos municípios que ainda tiverem com um alto número de doses a vencer em 30 de abril", diz a nota.
É o mesmo caso de Viana, onde a prefeitura também informou que não fará ampliação da vacinação, pois não conta com doses com validade até o dia 30 de abril.
Em Vila Velha, o público alvo atual também será mantido. "A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Vila Velha informa que vai manter a vacinação contra dengue para o público de 10 a 14 anos, visto que na cidade não há vacinas com vencimento no mês de abril", informou o executivo canela verde.
Já a Prefeitura de Vitória afirmou que aguarda orientações do governo estadual. "O município segue as orientações do Estado. Até o momento, não há orientação sobre a ampliação da faixa etária", informou a administração da Capital, antes de a nota ser divulgada pela Sesa.
A Secretaria de Saúde de Cariacica também disse que o município aguarda orientações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) para ampliar a faixa etária. "A imunização contra a dengue acontece em todas as 26 unidades básicas de saúde do município que têm sala de vacinação. Não é necessário agendamento", informou a prefeitura, também antes da nota divulgada pela Sesa.
Epidemia no Espírito Santo
De acordo com dados do Painel de Monitoramento da Dengue do governo do Espírito Santo, consultado nesta quinta-feira (18), em 2024, 20 pessoas morreram em decorrência da doença e outros 42 óbitos estão em investigação. Além disso, 146.152 casos de dengue foram notificados no Estado e, desses, 66.209 já foram confirmados.
Desde o dia 21 de fevereiro, o governo do Espírito Santo decretou estado de emergência. A medida visa dar mais celeridade no combate à doença e um envio maior de recursos para o tratamento de pessoas infectadas. Atualmente, a cobertura vacinal no Estado é de 22,90% para primeira dose e de 0,08% para segunda. A meta é chegar em 90% em ambas as doses.