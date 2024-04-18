Espírito Santo chega a 20 mortes por dengue e 42 óbitos em investigação

Apenas em Linhares, no Litoral Norte do Estado, foram 5 mortes pela doença. Os outros municípios com óbitos confirmados são Anchieta e Aracruz, com duas mortes em cada cidade, e Barra de São Francisco, Dores do Rio Preto, Laranja da Terra, Muqui, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama e Vitória, com uma morte em cada uma delas.