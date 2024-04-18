Espírito Santo chega a 20 mortes por dengue e 42 óbitos em investigação

O Espírito Santou chegou a 20 mortes e a 42 óbitos em investigação em decorrência da dengue em 2024. De acordo com dados do Painel de Monitoramento
da doença, consultado nesta quinta-feira (18), o Estado já registra neste ano 66.209 casos confirmados de dengue, de um total de 146.152 notificações.
Apenas em Linhares, no Litoral Norte do Estado, foram 5 mortes pela doença. Os outros municípios com óbitos confirmados são Anchieta e Aracruz, com duas mortes em cada cidade, e Barra de São Francisco, Dores do Rio Preto, Laranja da Terra, Muqui, Santa Teresa, São Gabriel da Palha, São Mateus, São Roque do Canaã, Serra, Sooretama e Vitória, com uma morte em cada uma delas.
A cidade com maior incidência é Vitória, com 11,3 mil casos confirmados de dengue. Na sequência aparecem Linhares (10,1 mil), Vila Velha (9,4 mil) e Serra (7,5 mil).