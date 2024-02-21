Aedes aegypti, mosquito transmissor da doença, além de um maior repasse de recursos para o tratamento de pessoas infectadas. Com a alta da dengue em todo o País, o governo do Espírito Santo decretou estado de emergência em saúde. O anúncio foi feito pelo Secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, durante uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (21). A medida prevê celeridade no combate ao, mosquito transmissor da doença, além de um maior repasse de recursos para o tratamento de pessoas infectadas.

"Hoje, o governador [Renato Casagrande] decretou estado de emergência em saúde pública, devido aos casos de dengue. Qual a importância desse decreto? Primeiro, nos dar mais facilidade e articulação. Conseguimos a transferência de recursos mais facilmente aos municípios, e a utilização também desses recursos", detalhou Miguel Duarte.

Secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto Crédito: Carlos Alberto Silva

Um dos motivos que levou ao decreto, conforme explicou o secretário, foi o comportamento da doença no início deste ano.

"2023 foi um ano com alto índice de infecção por dengue. Normalmente, em 2024, 2025 e meados de 2026, não teríamos outra epidemia. Nos últimos 40 anos, ela vem ocorrendo ciclicamente. Vem uma vez, depois [ficamos] dois anos sem, e só volta no terceiro ou quarto ano; mas, agora em 2024, atipicamente, temos dois anos consecutivos de epidemia", apontou o secretário.

Your browser does not support the audio element. Dengue atinge patamar gravíssimo e ES decreta estado de emergência

Autoridades durante coletiva de imprensa sobre a dengue no ES Crédito: Carlos Alberto Silva

Vacinação

O governo do Estado também anunciou que deve receber 58.530 vacinas contra a doença, enviadas pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (22). Inicialmente, a previsão era que as doses chegassem apenas em meados de março, mas houve uma antecipação devido à gravidade do cenário.

O Espírito Santo vai receber 58.530 doses da vacina da dengue, enviadas pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira (22). As doses serão distribuídas para 23 municípios capixabas escolhidos pelo MS e serão aplicadas em crianças de 10 e 11 anos. — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) February 21, 2024

Segundo o chefe do Executivo estadual, os imunizantes serão destinados para 23 municípios em alerta para a doença, e aplicados, neste primeiro momento, apenas em crianças de 10 a 11 anos. Confira neste link as localidades beneficiadas com as doses.