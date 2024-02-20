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Linhares confirma 1ª morte por dengue no ano; ES chega ao segundo óbito pela doença

Vítima morreu no dia 7 de fevereiro e teve o diagnóstico confirmado da doença nesta terça-feira (20); primeira morte, em Laranja da Terra, foi confirmada dia 15 deste mês

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 12:32

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

20 fev 2024 às 12:32
Elisceia Cardoso da Silva, de 56 anos, teve a morte por dengue confirmada nesta terça-feira (20)
Elisceia Cardoso da Silva, de 56 anos, teve a morte por dengue confirmada nesta terça-feira (20) Crédito: Acervo pessoal
Uma mulher de 56 anos, identificada como Elisceia Cardoso da Silva, morreu com o diagnóstico de dengue em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O caso foi confirmado nesta terça-feira (20) pela Vigilância Epidemiológica do município e é a segunda morte registrada no Estado pela doença em 2024.
A vítima tinha comorbidades, era moradora do bairro Lagoa do Meio e veio a óbito no dia 7 de fevereiro. O caso estava sob investigação.
Em entrevista ao repórter da TV Gazeta, Isaac Ribeiro, o filho de Elisceia, o soldador Jair Cardoso da Silva, disse que o caso da mãe se agravou muito rápido. Segundo ele, Elisceia foi inicialmente atendida no Hospital Geral de Linhares, onde o quadro se agravou e, por isso, ela precisou ser transferida para um hospital em Colatina, onde não resistiu às complicações e foi a óbito. 

Dois casos em investigação

Além da morte de Elisceia, outros dois óbitos estão em investigação no município de Linhares. Segundo a Secretaria de Saúde da cidade, as vítimas são uma mulher de 75 anos e um homem de 93 anos. Os dois foram a óbito no mês de fevereiro. 
Até o momento, de acordo com a secretaria, Linhares tem mais de 1400 casos confirmados de dengue e mais de 2 mil notificações da doença, sendo que 660 casos ainda estão em investigação. A prefeitura alerta que grande parte dos focos do mosquito transmissor, o aedes aegypti, são encontrados dentro das casas. 
"Por mais que a secretaria de saúde trabalhe a assistência e cuidado ao paciente, nós dependemos da população para acabar com os focos do mosquito. Temos que analisar nosso quintal, plantas... Tudo o que pode acumular água. Se a população não ajudar, não vai ter leito suficiente e nós vamos perder pessoas"
Sônia Dalmolin - Secretária de Saúde de Linhares
Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Linhares reforçou que é importante que a população procure atendimento médico logo nos primeiros sintomas para evitar o agravamento da doença e a possível evolução para a morte.

Primeira morte em Laranja da Terra

O Espírito Santo teve a primeira morte do ano por dengue confirmada, segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde na quinta-feira (15). A vítima é do município de Laranja da Terra, na Região Serrana capixaba. Segundo a prefeitura da cidade, trata-se de uma criança portadora de comorbidade neurológica grave desde o nascimento, cujo quadro de saúde foi agravado pela dengue, levando-o a óbito no dia 2 de fevereiro.
Ao todo, de acordo com a Secretaria de Saúde, já foram notificados 19.088 casos da doença no Estado, com incidência de 469,68 casos por 100 mil habitantes. Apenas na sexta semana epidemiológica (período de 4 a 10 de fevereiro), foram confirmados 6.068 casos de dengue em solo capixaba. Os municípios com alta incidência da doença nas últimas quatro semanas, segundo a Sesa, são Água Doce do Norte, Laranja da Terra e Afonso Cláudio.
Com informações do repórter Isaac Ribeiro, da TV Gazeta

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