Mimoso do Sul: casos suspeitos de leptospirose mais que dobram em 10 dias

A Secretaria de Estado da Saúde
diz, em nota, que monitora os agravos por meio das notificações feitas no Sistema e-SUS VS. "O município de Mimoso do Sul notificou, desde as chuvas do dia 22 de março até esta segunda-feira (22), 172 casos suspeitos de leptospirose. Desses, nenhum foi positivado, pois o diagnóstico dessa doença é mais complexo e requer duas coletas com intervalo de 14 dias."
Com dados consolidados até o dia 20 de abril, a Secretaria Municipal da Saúde tinha, até aquela data, seis casos já descartados.
A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida pela urina de ratos, que contamina a água durante os alagamentos. A bactéria acaba entrando no organismo das pessoas por algum ferimento que tenha contato com a água contaminada. Os sintomas da leptospirose podem incluir febre, dor de cabeça, calafrios, dores musculares, vômitos, diarreia, tosse, icterícia e erupção na pele. O período de incubação é geralmente de 5 a 14 dias. Se não tratada, pode ocorrer insuficiência renal, meningite, danos no fígado e dificuldade respiratória.