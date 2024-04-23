Mimoso do Sul: casos suspeitos de leptospirose mais que dobram em 10 dias

Com dados consolidados até o dia 20 de abril, a Secretaria Municipal da Saúde tinha, até aquela data, seis casos já descartados.

A leptospirose é uma doença bacteriana transmitida pela urina de ratos, que contamina a água durante os alagamentos. A bactéria acaba entrando no organismo das pessoas por algum ferimento que tenha contato com a água contaminada. Os sintomas da leptospirose podem incluir febre, dor de cabeça, calafrios, dores musculares, vômitos, diarreia, tosse, icterícia e erupção na pele. O período de incubação é geralmente de 5 a 14 dias. Se não tratada, pode ocorrer insuficiência renal, meningite, danos no fígado e dificuldade respiratória.