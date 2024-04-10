A Secretaria de Saúde de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, investiga 80 casos suspeitos de leptospirose após a enchente que devastou a cidade após forte chuva no dia 22 de março, com base em dados informados nesta quarta-feira (10). Entre as notificações da doença na cidade, há a de uma adolescente de 17 anos internada na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim.
Paloma Reis de Jesus começou a ter os primeiros sintomas similares aos da leptospirose na semana passada, a mãe da jovem, Débora Reis de Jesus. “Ela está internada desde sexta-feira (5). Começou a sentir a garganta inflamada, febre, vômito e a levei no hospital de Mimoso e o médico viu que as plaquetas estavam alteradas, que era um caso de urgência e foi internada em Cachoeiro”, disse.
A casa onde a família mora não foi atingida pela enchente, mas a adolescente acabou tendo contato com a água porque andou pelas ruas da cidade. Débora disse que a filha está tendo melhora no quadro de saúde. Paloma faz aniversário nesta quarta-feira (10).
Mimoso do Sul registra 80 casos suspeitos de leptospirose após enchente
Investigação dos casos
Segundo o chefe da vigilância em saúde, Thiago Costa Santiliano, foi realizado teste de sorologia da adolescente, mas ainda não saiu o diagnóstico. “O exame é um pouco mais demorado. Precisa de duas amostras no intervalo de 14 dias, entre a primeira e a segunda. Só após o resultado da segunda amostra que define. Mas o mais importante é procurar atendimento médico, relatar que teve contato com a água”, disse.
A doença bacteriana é transmitida pela urina de animais infectados, que acaba contaminado a água durante os alagamentos. A bactéria acaba entrando no organismo do ser humano por meio de alguma ferida, que tenha contato com a água contaminada.
Além dos casos suspeitos de leptospirose, segundo o chefe da vigilância em saúde, até o momento, houve ainda 51 notificações de arboviroses, com 15 confirmados para dengue. A Prefeitura de Mimoso do Sul montou uma unidade central, no segundo andar do posto de saúde do centro, onde não foi atingido pela enchente, com várias especialidades médicas.
Os sintomas da leptospirose, segundo a secretaria de saúde, são muito parecidos com os de outras doenças, como a dengue. São eles: febre, dor de cabeça e dor no corpo.