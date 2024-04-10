Mimoso do Sul registra 80 casos suspeitos de leptospirose após enchente

Imagens mostram cenário de destruição em Mimoso do Sul Crédito: Divulgação - Max Wender / Casa Militar ES

A Secretaria de Saúde de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, investiga 80 casos suspeitos de leptospirose após a enchente que devastou a cidade após forte chuva no dia 22 de março , com base em dados informados nesta quarta-feira (10). Entre as notificações da doença na cidade, há a de uma adolescente de 17 anos internada na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro de Itapemirim.

Paloma Reis de Jesus começou a ter os primeiros sintomas similares aos da leptospirose na semana passada, a mãe da jovem, Débora Reis de Jesus. “Ela está internada desde sexta-feira (5). Começou a sentir a garganta inflamada, febre, vômito e a levei no hospital de Mimoso e o médico viu que as plaquetas estavam alteradas, que era um caso de urgência e foi internada em Cachoeiro”, disse.

A casa onde a família mora não foi atingida pela enchente, mas a adolescente acabou tendo contato com a água porque andou pelas ruas da cidade. Débora disse que a filha está tendo melhora no quadro de saúde. Paloma faz aniversário nesta quarta-feira (10).

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Investigação dos casos

Segundo o chefe da vigilância em saúde, Thiago Costa Santiliano, foi realizado teste de sorologia da adolescente, mas ainda não saiu o diagnóstico. “O exame é um pouco mais demorado. Precisa de duas amostras no intervalo de 14 dias, entre a primeira e a segunda. Só após o resultado da segunda amostra que define. Mas o mais importante é procurar atendimento médico, relatar que teve contato com a água”, disse.

A doença bacteriana é transmitida pela urina de animais infectados, que acaba contaminado a água durante os alagamentos. A bactéria acaba entrando no organismo do ser humano por meio de alguma ferida, que tenha contato com a água contaminada.

Além dos casos suspeitos de leptospirose, segundo o chefe da vigilância em saúde, até o momento, houve ainda 51 notificações de arboviroses, com 15 confirmados para dengue. A Prefeitura de Mimoso do Sul montou uma unidade central, no segundo andar do posto de saúde do centro, onde não foi atingido pela enchente, com várias especialidades médicas.