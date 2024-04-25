Violência do tráfico não pode continuar se alastrando pelo interior do ES

Sebastiana tinha 70 anos e teria denunciado o tráfico de drogas, segundo o relato do suspeito Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um roteiro com espaços em branco que ainda precisam ser preenchidos pela polícia, mas que apontam para uma execução. Independentemente das motivações, é triste demais que as próprias relações familiares sejam tão profundamente marcadas pela violência do tráfico. Sobretudo em um município tão pequeno, com uma população de 12 mil habitantes, segundo o Censo de 2022.

O primeiro trimestre de 2024, contudo, mostrou uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, foram 107 homicídios nas regiões Norte e Noroeste; neste ano, foram 80 em janeiro, fevereiro e março. Os dados são do Observatório da Segurança Pública.

Essa retenção é importante, mostra que a reação das autoridades a esses movimentos migratórios dos criminosos têm mostrado resultados. A criminalidade no interior só se fortalece se houver espaço para tanto. Enquanto não houver regiões conflagradas, as ações de segurança pública têm mais chances de sucesso. As autoridades, ao impedir que o crime se estabeleça, não deixam ele criar raízes. É nesse momento que as coisas podem sair do controle.