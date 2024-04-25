Violência do tráfico não pode continuar se alastrando pelo interior do ES

Um adolescente de 17 anos mata a própria tia de 70 anos e confessa o crime com a alegação de que ela estava denunciando o tráfico em um bairro de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo. Na manhã desta quarta-feira (24), o corpo dele é encontrado, com marcas de tiros, na zona rural do município.
Um roteiro com espaços em branco que ainda precisam ser preenchidos pela polícia, mas que apontam para uma execução. Independentemente das motivações, é triste demais que as próprias relações familiares sejam tão profundamente marcadas pela violência do tráfico. Sobretudo em um município tão pequeno, com uma população de 12 mil habitantes, segundo o Censo de 2022.
No início deste ano, as próprias autoridades de segurança pública do Estado já apontavam para uma migração do tráfico para o interior, sobretudo os municípios das regiões Norte e Noroeste. Tudo em busca de novos pontos de vendas de entorpecentes, para ampliar o mercado e as vendas. O resultado, em 2023, foi o aumento dos homicídos nessas regiões, com destaque para Linhares, que registrou 77 mortes em 2023.
O primeiro trimestre de 2024, contudo, mostrou uma queda em relação ao mesmo período do ano passado. Em 2023, foram 107 homicídios nas regiões Norte e Noroeste; neste ano, foram 80 em janeiro, fevereiro e março. Os dados são do Observatório da Segurança Pública.
Essa retenção é importante, mostra que a reação das autoridades a esses movimentos migratórios dos criminosos têm mostrado resultados. A criminalidade no interior só se fortalece se houver espaço para tanto. Enquanto não houver regiões conflagradas, as ações de segurança pública têm mais chances de sucesso. As autoridades, ao impedir que o crime se estabeleça, não deixam ele criar raízes. É nesse momento que as coisas podem sair do controle.
A morte da idosa em Água Doce do Norte é lamentável em qualquer circunstância, mas fica ainda mais dramática se houver a confirmação de que ela não se conformava com os crimes que aconteciam ao seu redor. Mostra o quanto a ação do tráfico interfere, de forma tão brutal, na vida de pessoas inocentes.