Linhares é a cidade com mais homicídios no interior do ES; entenda

Operação da Polícia Civil para prender suspeitos em Linhares, em 2023 Crédito: Divulgação/PCES

Comparando com municípios-polo de outras regiões, como Colatina, no Noroeste, e Cachoeiro de Itapemirim, no Sul, os indicadores em Linhares são superiores tanto em números absolutos quanto no cálculo por habitantes, considerando a população apurada pelo IBGE no Censo de 2022 . Confira:

Cachoeiro de Itapemirim - 32 assassinatos, o equivalente a uma taxa de 1,72 homicídio por 10 mil habitantes;

- 32 assassinatos, o equivalente a uma taxa de 1,72 homicídio por 10 mil habitantes; Colatina - 28 assassinatos e taxa de 2,33 por 10 mil;

- 28 assassinatos e taxa de 2,33 por 10 mil; Linhares - 77 homicídios e taxa de 4,61 por 10 mil moradores.

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Guerra ao tráfico e crescimento urbano

Durante coletiva para apresentar os dados, na terça-feira (2), o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, foi questionado sobre indicadores no interior do Estado e apontou uma movimentação do tráfico da Grande Vitória em direção ao Norte e ao Noroeste capixaba.

"Percebemos ao longo do ano que a criminalidade migrou. Ela não se concentra apenas na Grande Vitória e também vai buscando novos pontos de vendas de entorpecentes, descobrindo que esses pontos são rentáveis", constata o secretário.

Outros motivos considerados por Ramalho são o crime de proximidade e os bolsões de pobreza. "Está muito enraizada essa questão do ódio, de resolver as coisas na faca, no tiro. Temos, também, muitos bolsões de pobreza, que os municípios têm que atacar, como Linhares, Sooretama e Jaguaré", afirma.

Em Sooretama, em 2023, foram registrados 25 homicídios. Com uma população de apenas 26.502 habitantes, segundo dados do Censo 2022, a cidade fica à frente de Linhares em números proporcionais. Fazendo a conta por habitantes, são 9,43 assassinatos a cada 10 mil pessoas.

Para o professor e coordenador do curso de mestrado em Segurança Pública da Universidade Vila Velha (UVV), Marco Aurélio Borges, é importante observar que, mesmo que o tráfico esteja presente em muitas dinâmicas relativas aos homicídios, esse crime representa mais um sintoma do que o problema em si.

"Tenho certeza que Vitória é muito mais lucrativa para o tráfico que Linhares. Mas a taxa de homicídios de Linhares, comparando os dados do governo estadual e do Censo, se aproxima do dobro da taxa da cidade de Vitória."

Na Capital, foram registrados 85 homicídios em 2023, segundo dados da Sesp, resultando numa taxa de 2,63 mortes a cada 10 mil habitantes.

Ainda segundo Marco Aurélio, existem outros elementos a serem levados em consideração, como a urbanização acelerada. "Essa urbanização é acompanhada por um aumento nas taxas de homicídios. Isso não é algo específico de Linhares. Ocorreu em muitos municípios do próprio Espírito Santo e de outros Estados do Brasil", aponta o professor.

Cuidado com estereótipos

Marco Aurélio também adverte sobre preconceitos relacionados às populações indígenas presentes no Norte do Estado. "É preciso ter um enorme cuidado para não reforçar estereótipos absolutamente sem fundamento, que explicam essa maior frequência proporcional dos homicídios a partir de argumentos racistas, que atribuem uma suposta personalidade violenta a índios ou pessoas do nordeste. Esse argumento é falso, racista e condenável em todos os sentidos. O que nós temos nessas regiões é um passado de muita violência, inclusive perpetrada pelo próprio Estado, contra indígenas, posseiros, pequenos camponeses", frisa.