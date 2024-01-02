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Blitz na madrugada

O que o comandante da PM do ES diz sobre deputado que recusou bafômetro

Lucas Polese (PL) alegou, inicialmente, que não fez o teste quando dirigia o carro oficial da Assembleia Legislativa por temer represálias da "alta cúpula da segurança". Agora, admitiu que havia bebido

Públicado em 

02 jan 2024 às 18:49
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Douglas Caus
Douglas Caus , comadante-geral da PMES, durante coletiva sobre a morte de um adolescente por um PM em Pedro Canário. Crédito: Carlos Alberto Silva
Ao se recusar a fazer o teste do bafômetro, na blitz em que foi parado em maio de 2023, o deputado estadual Lucas Polese (PL) foi multado em R$ 2,9 mil e deve ficar 12 meses com o direito de dirigir suspenso. São essas as penalidades previstas para qualquer motorista que se esquiva do etilômetro.
Logo após o episódio, Polese afirmou que não fez o teste "por orientação do jurídico" e que, por ser crítico à cúpula da segurança pública do Espírito Santo, temia represálias.
Durante meses, ele não revelou se havia ou não ingerido bebida alcoólica pouco antes de pegar o volante do carro oficial da Assembleia Legislativa. 
Até que, na semana passada, admitiu que havia bebido vinho.
Antes, alegava até que, se fosse parado em dez blitze, recusaria o bafômetro em todas elas, para "não dar abertura para quem quer me ferrar na alta cúpula da polícia". Coronel Caus (comandante-geral da PM) conseguir, finalmente?".
Estava implícito que um policial militar fraudaria o resultado de um teste apenas para fustigar alguém de quem o comandante não gosta.
Os policiais têm fé pública. O PM que lavrou o auto de infração da blitz registrou que Polese apresentava "odor etílico".
Obviamente, era odor de vinho. 
A coluna quis saber o que o coronel Douglas Caus teria a dizer sobre o momento de sinceridade de Polese.
Afinal, o deputado admitiu que recusou o bafômetro não devido ao medo da "alta cúpula da segurança pública" e sim por temer pagar por seus próprios atos.
O militar preferiu não colocar mais lenha na fogueira, mas mandou um recado.
"Temos a mesma conduta, independentemente de quem for (o motorista abordado), principalmente em um estado em que as mortes no trânsito têm aumentado em relação aos últimos anos", afirmou o comandante-geral da PM nesta terça-feira (2).
"A Polícia Militar vai continuar fazendo seu trabalho institucional, não levando em conta qualquer classe social ou qualquer tipo de cargo que a pessoa ocupe", complementou Caus.
Lucas Polese se livrou de qualquer punição por parte da Corregedoria da Assembleia, que arquivou o caso alegando falta de provas. Provas essas que o colegiado não se esforçou muito para encontrar.
Enquanto isso, no Ministério Público Estadual, foi instaurada uma notícia de fato para apurar o ocorrido naquela madrugada de maio. Polese pode, ao final das investigações, ser alvo de uma ação judicial.
Com colaboração de João Barbosa

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, onde exerce a funcao de editora-adjunta desde 2020.

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Assembleia Legislativa do ES Bafômetro Polícia Militar Douglas Caus Letícia Gonçalves Lucas Polese
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