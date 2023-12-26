O que o presidente do TJES diz sobre o destino do Fórum da Serra

Fórum Cível da Serra funciona em prédio alugado Crédito: Divulgação/TJES

Como a coluna já revelou , as Varas criminais do Fórum da Serra estão prestes a sair de Serra Sede e serão realocadas em um espaço alugado perto do Fórum Cível, em São Geraldo. Na cidade, entretanto, há um movimento para que a unidade, com as Varas cíveis e criminais, retorne para Serra Sede.

O prefeito Sérgio Vidigal (PDT), por sua vez, ofereceu duas opções ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES): construir um fórum em Serra Sede, no antigo campo do Serra Futebol Clube, ou em uma área perto do Terminal de Laranjeiras. Nos dois casos, o município doaria a área.

"Não adianta construir um fórum longe de todo mundo ou manter o foco numa região que não é adequada " Samuel Meira Brasil Jr. - Presidente do TJES

"Decisões de política pública devem ser voltadas sempre pensando no usuário final, no consumidor final, que é o jurisdicionado. Não devem ser decisões de conforto estrutural ou disponibilidade de recursos, mas sim voltadas para a população", garantiu o presidente.

"Não estou dizendo que ele (fórum) vai sair ou que vai ficar (em Serra Sede). Estou dizendo que eu vou fazer um diálogo direto com as entidades envolvidas e discutir a política pública de localização que melhor atender a população", afirmou.