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Judiciário

O que o presidente do TJES diz sobre o destino do Fórum da Serra

Na  gestão de Samuel Meira Brasil Jr., Tribunal vai definir se constrói nova unidade. Prefeitura da cidade tem dois terrenos para doar

Publicado em 26 de Dezembro de 2023 às 09:27

Públicado em 

26 dez 2023 às 09:27
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Fórum Cível da Serra funciona em prédio alugado
Fórum Cível da Serra funciona em prédio alugado Crédito: Divulgação/TJES
Como a coluna já revelou, as Varas criminais do Fórum da Serra estão prestes a sair de Serra Sede e serão realocadas em um espaço alugado perto do Fórum Cível, em São Geraldo. Na cidade, entretanto, há um movimento para que a unidade, com as Varas cíveis e criminais, retorne para Serra Sede.
O prefeito Sérgio Vidigal (PDT), por sua vez, ofereceu duas opções ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES): construir um fórum em Serra Sede, no antigo campo do Serra Futebol Clube, ou em uma área perto do Terminal de Laranjeiras. Nos dois casos, o município doaria a área.
Desde o último dia 14, o presidente do TJES é o desembargador Samuel Meira Brasil Jr. Em entrevista à coluna, Meira Brasil afirmou que vai decidir o que for melhor para a população da cidade.
"Não adianta construir um fórum longe de todo mundo ou manter o foco numa região que não é adequada "
Samuel Meira Brasil Jr. - Presidente do TJES
"Decisões de política pública devem ser voltadas sempre pensando no usuário final, no consumidor final, que é o jurisdicionado. Não devem ser decisões de conforto estrutural ou disponibilidade de recursos, mas sim voltadas para a população", garantiu o presidente. 
"Não estou dizendo que ele (fórum) vai sair ou que vai ficar (em Serra Sede). Estou dizendo que eu vou fazer um diálogo direto com as entidades envolvidas e discutir a política pública de localização que melhor atender a população", afirmou.
"Preciso fazer uma projeção do custo do aluguel e do custo da construção. A decisão será a que trouxer uma maior vantagem orçamentária", adiantou Meira Brasil.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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