O que o presidente do TJES diz sobre o destino do Fórum da Serra

Como a coluna já revelou
, as Varas criminais do Fórum da Serra estão prestes a sair de Serra Sede e serão realocadas em um espaço alugado perto do Fórum Cível, em São Geraldo. Na cidade, entretanto, há um movimento para que a unidade, com as Varas cíveis e criminais, retorne para Serra Sede.
O prefeito Sérgio Vidigal (PDT), por sua vez, ofereceu duas opções ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES): construir um fórum em Serra Sede, no antigo campo do Serra Futebol Clube, ou em uma área perto do Terminal de Laranjeiras. Nos dois casos, o município doaria a área.
"Decisões de política pública devem ser voltadas sempre pensando no usuário final, no consumidor final, que é o jurisdicionado. Não devem ser decisões de conforto estrutural ou disponibilidade de recursos, mas sim voltadas para a população", garantiu o presidente.
"Não estou dizendo que ele (fórum) vai sair ou que vai ficar (em Serra Sede). Estou dizendo que eu vou fazer um diálogo direto com as entidades envolvidas e discutir a política pública de localização que melhor atender a população", afirmou.
"Preciso fazer uma projeção do custo do aluguel e do custo da construção. A decisão será a que trouxer uma maior vantagem orçamentária", adiantou Meira Brasil.