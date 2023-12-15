Novo presidente quer ampliar uso da inteligência artificial no TJES

Desembargador Samuel Meira Brasil durante juramento na posse como presidente do TJES Crédito: Carlos Alberto Silva

"A inteligência artificial pode auxiliar sistemas de trabalho, ela pode racionalizar. Existem sistemas que medem a produtividade, existem sistemas que acompanham o desenvolvimento até o resultado final do processo e essas decisões trazem resultados estratégicos", afirmou.

Embora considere a inteligência artificial "fascinante", disse que ela também levanta preocupações. Porém, ressaltou que não acredita na substituição da ação humana e, sim, no uso como ferramenta de trabalho.

"Nós precisamos de humanização da Justiça. Eu falo muito nessa palavra porque nós não podemos pensar em tecnologia que exclua as pessoas, nós temos que pensar em inteligência artificial inclusiva, inteligência artificial como ferramenta, mas não como finalidade em si."

Um dos grandes entraves enfrentados há anos pelo tribunal é a digitalização dos processos. Ainda hoje muitos deles tramitam exclusivamente me meio físico, em papel. Brasil Junior destacou o trabalho do desembargador Fabio Clem de Oliveira, que acabou de deixar a presidência, em avançar na questão e afirmou que durante sua gestão pretende finalizar a digitalização dessa documentação no Espírito Santo.

"Vamos terminar de digitalizar esses outros processos, vamos também expandir para que nós possamos fazer uma Justiça digital inclusiva. Não podemos pensar em tecnologia e excluir aquele que não tem acesso à tecnologia. Então, nós precisamos desenvolvê-la, desenvolver a tecnologia como uma ferramenta de inclusão social para que todos possam ter um maior acesso à justiça", reforçou.

Cenas da posse do novo presidente do Tribunal de Justiça

O presidente recém-empossado também disse que, para melhorar o desempenho do Judiciário no Espírito Santo, tem buscado bons exemplos em outros tribunais do país que implementaram mudanças e foram bem-sucedidos.