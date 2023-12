Novo presidente quer ampliar uso da inteligência artificial no TJES

O desembargador Samuel Meira Brasil Júnior elencou como desafio aumentar a produtividade e concluir a digitalização dos processos

O novo presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, o desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, além de vasto conhecimento jurídico, é mestre em Ciência da Computação e especialista em inteligência artificial. Após ser empossado na tarde desta quinta-feira (14), ele afirmou em entrevista que pretende usar a tecnologia para auxiliar a tomada de decisões no Judiciário capixaba e para aumentar a produtividade. Em 2023, o TJES ficou em último lugar no Prêmio de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça entre todos os tribunais do país.