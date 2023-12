Novo presidente toma posse no Tribunal de Justiça do ES

Samuel Meira Brasil Junior vai comandar o Judiciário capixaba durante o biênio 2024-2025; solenidade foi realizada nesta quinta-feira (14)

O desembargador Samuel Meira Brasil Junior tomou posse como presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) nesta quinta-feira (14). Ele comandará o Judiciário capixaba durante o biênio 2024-2025.

Em sessão no plenario do TJES também foram empossados o próximo vice-presidente do Tribunal, o desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, Willian Silva para a Corregedoria-Geral da Justiça; Eliana Junqueira Munhós para a vice-corregedoria.

O desembargador iniciou a sua carreira funcional no Poder Judiciário do Espírito Santo em 1994, como juiz substituto, sendo promovido por merecimento, em 1997 a Juiz de Direito de Entrância Especial.

Em 2007, foi promovido ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ocupando o cargo de diretor da Escola da Magistratura do Espírito Santo (Emes), de 2010 a 2017, e de Corregedor Geral da Justiça, de 2017 a 2019. Na Justiça Eleitoral, atuou como presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) entre 2020 e 2021.