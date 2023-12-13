Advogados do ES lideram lista para vaga de desembargador do TRF-2

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) definiu, nesta terça-feira (12), a lista sêxtupla da qual vai sair o novo desembargador, ou desembargadora, do Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF-2). A Corte atua no Espírito Santo e no Rio de Janeiro e tem sede na capital fluminense.
Dos seis nomes eleitos, quatro são do Espírito Santo. É a primeira vez que isso acontece, de acordo com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.
E dois dos capixabas lideram a lista, por ordem de votação:
Esta é apenas uma etapa da seleção. A lista vai ser enviada ao TRF-2, que vai reduzi-la a três nomes. Depois, caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidir quem vai ficar com o cargo no Tribunal.
A Constituição Federal estabelece que um quinto das vagas destinadas aos desembargadores dos Tribunais será composto de membros oriundos do Ministério Público e da advocacia, de notório saber jurídico e de reputação ilibada, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
Nunca um advogado do Espírito Santo conseguiu ocupar uma vaga de desembargador no TRF-2.
"Estou muito feliz com protagonismo do Espírito Santo. Obviamente, agora zera tudo, mas fomos muito bem nesta fase", afirmou Rizk Filho.
"Zera tudo" porque a ordem de votação na lista formada pela OAB, em tese, não importa na hora de os desembargadores do TRF elegerem três entre os seis nomes.