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Judiciário

Advogados do ES lideram lista para vaga de desembargador do TRF-2

Pela primeira vez, quatro dos integrantes da lista sêxtupla são da OAB-ES. Nunca um advogado capixaba obteve vaga na Corte, que tem jurisdição no ES e no RJ

Publicado em 13 de Dezembro de 2023 às 06:36

Públicado em 

13 dez 2023 às 06:36
Letícia Gonçalves

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Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sediado no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/TRF2
O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) definiu, nesta terça-feira (12), a lista sêxtupla da qual vai sair o novo desembargador, ou desembargadora, do Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF-2). A Corte atua no Espírito Santo e no Rio de Janeiro e tem sede na capital fluminense.
Dos seis nomes eleitos, quatro são do Espírito Santo. É a primeira vez que isso acontece, de acordo com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.
E dois dos capixabas lideram a lista, por ordem de votação:
  • Dalton Santos Morais (ES)  26 votos
  • Alexandre Zamprogno (ES) 25 votos
  • Alfredo Hilario de Souza (RJ) 25 votos
  • Thaís Marçal (RJ) 23 votos
  • Rafael Freitas de Lima (ES) 22 votos
  • Eduardo Xible Salles Ramos (ES) 20 votos
Esta é apenas uma etapa da seleção. A lista vai ser enviada ao TRF-2, que vai reduzi-la a três nomes. Depois, caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidir quem vai ficar com o cargo no Tribunal.
A Constituição Federal estabelece que um quinto das vagas destinadas aos desembargadores dos Tribunais será composto de membros oriundos do Ministério Público e da advocacia, de notório saber jurídico e de reputação ilibada, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.
Nunca um advogado do Espírito Santo conseguiu ocupar uma vaga de desembargador no TRF-2.
"Estou muito feliz com protagonismo do Espírito Santo. Obviamente, agora zera tudo, mas fomos muito bem nesta fase", afirmou Rizk Filho.
"Zera tudo" porque a ordem de votação na lista formada pela OAB, em tese, não importa na hora de os desembargadores do TRF elegerem três entre os seis nomes. 
Ao todo, o TRF-2 tem 33 desembargadores. O mais recentemente empossado é o capixaba Macário Ramos Júdice Neto, que era juiz federal e foi promovido ao segundo grau pelo critério de antiguidade. 

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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