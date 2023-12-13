Advogados do ES lideram lista para vaga de desembargador do TRF-2

Tribunal Regional Federal da 2ª Região, sediado no Rio de Janeiro Crédito: Divulgação/TRF2

O Conselho Pleno da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) definiu, nesta terça-feira (12), a lista sêxtupla da qual vai sair o novo desembargador, ou desembargadora, do Tribunal Federal Regional da 2ª Região (TRF-2). A Corte atua no Espírito Santo e no Rio de Janeiro e tem sede na capital fluminense.

Dos seis nomes eleitos, quatro são do Espírito Santo. É a primeira vez que isso acontece, de acordo com o presidente da OAB-ES, José Carlos Rizk Filho.

E dois dos capixabas lideram a lista, por ordem de votação:

Dalton Santos Morais (ES) 26 votos

Alexandre Zamprogno (ES) 25 votos



Alfredo Hilario de Souza (RJ) 25 votos



Thaís Marçal (RJ) 23 votos



Rafael Freitas de Lima (ES) 22 votos



Eduardo Xible Salles Ramos (ES) 20 votos



Esta é apenas uma etapa da seleção. A lista vai ser enviada ao TRF-2, que vai reduzi-la a três nomes. Depois, caberá ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), decidir quem vai ficar com o cargo no Tribunal.

A Constituição Federal estabelece que um quinto das vagas destinadas aos desembargadores dos Tribunais será composto de membros oriundos do Ministério Público e da advocacia, de notório saber jurídico e de reputação ilibada, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Nunca um advogado do Espírito Santo conseguiu ocupar uma vaga de desembargador no TRF-2.

"Estou muito feliz com protagonismo do Espírito Santo. Obviamente, agora zera tudo, mas fomos muito bem nesta fase", afirmou Rizk Filho.