Após rompimento, Denninho volta às boas com Pazolini

Deputado estadual Denninho Silva Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Na noite desta quarta-feira (6), Denninho, porém, pediu "perdão por qualquer coisa" a Pazolini, em discurso durante a inauguração da iluminação de Natal da Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras. "Estarei com ele no ano que vem e peço à minha comunidade que possa valorizar isso", exortou o deputado.

"Todo amigo que é amigo de verdade discute e briga", justificou, apelando para o clima natalino.

Entre os dissabores entre os dois, estavam, de acordo com Denninho, a inauguração de um centro de assistência para a população de rua na Grande Goiabeiras, reduto do deputado, e a exoneração "covarde" de servidores comissionados da prefeitura ligados a ele.

O auge do rompante do parlamentar foi a "Festa das Crianças" de Goiabeiras, que Denninho acusou a prefeitura de sabotar. Dias depois, o deputado baixou o tom.

Denninho disse à coluna, na ocasião, que consultaria seu grupo político a respeito.

Por fim, nesta quarta-feira (6), o deputado e o prefeito apareceram lado a lado, sorridentes, e posaram para diversas fotos na Praça do Hi-Fi. O vídeo com o pedido de perdão do parlamentar foi postado nas redes sociais dele nesta quinta (7).

"Quem sou eu para não reconhecer que errei e preciso do perdão de um amigo e irmão?", escreveu Denninho, na legenda do post no Instagram.

Denninho Silva e Lorenzo Pazolini na pracinha do Hi-Fi, em Goiabeiras Crédito: Reprodução/Instagram @denninho_silva

Não se pode creditar tal reaproximação apenas aos princípios cristãos entoados pelo deputado e tampouco ao Papai Noel. O fato é que, ao criticar Pazolini publicamente, pouco mais de um mês atrás, o parlamentar, que foi o vereador mais votado de Vitória em 2020, mostrou que podia fazer barulho se contrariado.

Por outro lado, Denninho ganhou a pecha de "traíra" ao se voltar contra um aliado.