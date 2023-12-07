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Deputado pediu perdão

Após rompimento, Denninho volta às boas com Pazolini

No final de outubro, o deputado estadual Denninho Silva (União) afirmou à coluna que tinha apenas uma certeza: "Com Pazolini, eu não vou estar", marcando a cisão entre os até então aliados. Pouco mais de um mês depois, os dois aparecem lado a lado

Publicado em 07 de Dezembro de 2023 às 08:42

Públicado em 

07 dez 2023 às 08:42
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Deputado estadual Denninho Silva
Deputado estadual Denninho Silva Crédito: Lucas S. Costa/Ales
No dia 27 de outubro, o deputado estadual Denninho Silva (União) externou à coluna que a aliança entre ele e o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), havia chegado ao fim. Deu apenas uma certeza sobre as eleições de 2024: "Com Pazolini, eu não vou estar". Até cogitou disputar o comando do Executivo municipal contra o atual prefeito.
Na noite desta quarta-feira (6), Denninho, porém, pediu "perdão por qualquer coisa" a Pazolini, em discurso durante a inauguração da iluminação de Natal da Praça do Hi-Fi, em Goiabeiras. "Estarei com ele no ano que vem e peço à minha comunidade que possa valorizar isso", exortou o deputado. 
"Todo amigo que é amigo de verdade discute e briga", justificou, apelando para o clima natalino.
Entre os dissabores entre os dois, estavam, de acordo com Denninho, a inauguração de um centro de assistência para a população de rua na Grande Goiabeiras, reduto do deputado, e a exoneração "covarde" de servidores comissionados da prefeitura ligados a ele.
O auge do rompante do parlamentar foi a "Festa das Crianças" de Goiabeiras, que Denninho acusou a prefeitura de sabotar. Dias depois, o deputado baixou o tom.
O presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, que atua como articulador informal de Pazolini, entrou em cena, publicamente, no dia 8 de novembro, para costurar a reaproximação entre o parlamentar e o chefe do Executivo. 
Denninho disse à coluna, na ocasião, que consultaria seu grupo político a respeito. 
Por fim, nesta quarta-feira (6), o deputado e o prefeito apareceram lado a lado, sorridentes, e posaram para diversas fotos na Praça do Hi-Fi. O vídeo com o pedido de perdão do parlamentar foi postado nas redes sociais dele nesta quinta (7).
"Quem sou eu para não reconhecer que errei e preciso do perdão de um amigo e irmão?", escreveu Denninho, na legenda do post no Instagram.
Denninho Silva e Lorenzo Pazolini na pracinha do Hi-Fi, em Goiabeiras
Denninho Silva e Lorenzo Pazolini na pracinha do Hi-Fi, em Goiabeiras Crédito: Reprodução/Instagram @denninho_silva
Não se pode creditar tal reaproximação apenas aos princípios cristãos entoados pelo deputado e tampouco ao Papai Noel. O fato é que, ao criticar Pazolini publicamente, pouco mais de um mês atrás, o parlamentar, que foi o vereador mais votado de Vitória em 2020, mostrou que podia fazer barulho se contrariado.
Por outro lado, Denninho ganhou a pecha de "traíra" ao se voltar contra um aliado.  
Após a atuação de "bombeiros", como Erick Musso, a solução surgiu, politicamente, ainda que reste o constrangimento.

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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