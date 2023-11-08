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Antigos aliados

Erick Musso entra em campo para reaproximar Pazolini e Denninho

Presidente estadual do Republicanos tem agido, informalmente, como articulador político do prefeito de Vitória

Públicado em 

08 nov 2023 às 15:32
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Erick Musso, Denninho Silva, Leandro Piquet e Antônio Perovano
Erick Musso, Denninho Silva, Leandro Piquet e Antônio Perovano Crédito: Divulgação
Após romper publicamente com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), o deputado estadual Denninho Silva (União Brasil) já mudou o tom e parou de criticar o chefe do Executivo municipal. Até pediu "perdão" aos que se incomodaram com o estilo agressivo que havia adotado e negou ser "traíra"
Nesta quarta-feira (8), o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, entrou em campo para tentar reaproximar o parlamentar do prefeito.
Erick tem atuado como um articulador político informal de Pazolini e se reuniu com Denninho em um restaurante de Vitória. Levou consigo o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet (Republicanos).
O deputado, por sua vez, escalou o empresário Antônio Perovano para acompanhá-lo: "Ele (Perovano) é como um pai para mim".
"Foi o Erick que pediu essa reunião. Ele perguntou se existe possibilidade de reaproximação (com o prefeito). Eu disse que não tenho nada contra Pazolini, vou continuar respeitando ele. Não sou oposição, não vou falar mal do governo dele", contou Denninho.
Quanto a voltar a ser aliado do prefeito, porém, o parlamentar afirmou que vai consultar familiares e lideranças populares que o acompanham: "Só tomo decisão com meu grupo político".
Denninho não abre o jogo sobre o que falta para que a reaproximação se concretize.
O fato é que diversas pessoas ligadas ao deputado foram exoneradas por Pazolini de cargos comissionados. Certamente, algumas delas integram o grupo político do parlamentar.
"LENHA NA FOGUEIRA"
Pique avaliou, em conversa com a coluna, que "muita gente botou lenha na fogueira", o que contribuiu para o rompimento entre prefeito e deputado.
Mas disse desconhecer os motivos que levaram a isso. O próprio Denninho já listou a construção de um centro de atendimento a pessoas em situação de rua e as exonerações de comissionados como razões de sua ira inicial.
Certamente, tem algo mais aí.
Outra questão é o que leva Pazolini — por meio de emissários como Erick Musso — a tentar reatar o contato o parlamentar. 
"A gente tem que reconhecer a história do Denninho. Foi o vereador mais votado de Vitória em 2020 e foi eleito deputado. Ele mobiliza muita gente, é um aliado de primeira hora", resumiu Leandro Piquet.
Os ânimos estão nada exaltados, mas falta bater o martelo sobre a volta de Denninho ao rol de aliados de Pazolini.
Em 2022, o prefeito pediu votos para ele, algo que pouco fez para os próprios candidatos do Republicanos, com exceção de Erick, que concorreu ao Senado.

Correção

09/11/2023 - 2:31
Originalmente, no primeiro parágrafo deste texto, estava escrito "chefe do Executivo estadual". Foi um lapso da colunista. O correto é "chefe do Executivo municipal". A coluna foi corrigida.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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