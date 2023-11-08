Erick Musso entra em campo para reaproximar Pazolini e Denninho

Erick Musso, Denninho Silva, Leandro Piquet e Antônio Perovano Crédito: Divulgação

Nesta quarta-feira (8), o presidente estadual do Republicanos, Erick Musso, entrou em campo para tentar reaproximar o parlamentar do prefeito.

Erick tem atuado como um articulador político informal de Pazolini e se reuniu com Denninho em um restaurante de Vitória. Levou consigo o presidente da Câmara de Vitória, Leandro Piquet (Republicanos).

O deputado, por sua vez, escalou o empresário Antônio Perovano para acompanhá-lo: "Ele (Perovano) é como um pai para mim".

"Foi o Erick que pediu essa reunião. Ele perguntou se existe possibilidade de reaproximação (com o prefeito). Eu disse que não tenho nada contra Pazolini, vou continuar respeitando ele. Não sou oposição, não vou falar mal do governo dele", contou Denninho.

Quanto a voltar a ser aliado do prefeito, porém, o parlamentar afirmou que vai consultar familiares e lideranças populares que o acompanham: "Só tomo decisão com meu grupo político".

Denninho não abre o jogo sobre o que falta para que a reaproximação se concretize.

O fato é que diversas pessoas ligadas ao deputado foram exoneradas por Pazolini de cargos comissionados. Certamente, algumas delas integram o grupo político do parlamentar.

"LENHA NA FOGUEIRA"

Pique avaliou, em conversa com a coluna, que "muita gente botou lenha na fogueira", o que contribuiu para o rompimento entre prefeito e deputado.

Mas disse desconhecer os motivos que levaram a isso. O próprio Denninho já listou a construção de um centro de atendimento a pessoas em situação de rua e as exonerações de comissionados como razões de sua ira inicial.

Certamente, tem algo mais aí.

Outra questão é o que leva Pazolini — por meio de emissários como Erick Musso — a tentar reatar o contato o parlamentar.

"A gente tem que reconhecer a história do Denninho. Foi o vereador mais votado de Vitória em 2020 e foi eleito deputado. Ele mobiliza muita gente, é um aliado de primeira hora", resumiu Leandro Piquet.

Os ânimos estão nada exaltados, mas falta bater o martelo sobre a volta de Denninho ao rol de aliados de Pazolini.

Em 2022, o prefeito pediu votos para ele, algo que pouco fez para os próprios candidatos do Republicanos, com exceção de Erick, que concorreu ao Senado.