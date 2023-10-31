Denninho pede perdão e rebate críticas: "Não sou traíra"

Deputado estadual Denninho Silva Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Após romper politicamente com o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) , o deputado estadual Denninho Silva (de saída do União Brasil) publicou, nas redes sociais, ao menos três vídeos com críticas ao ex-aliado. Afirmou, por exemplo, que a Prefeitura de Vitória deixou de patrocinar a Festa das Crianças da Grande Goiabeiras e adotou uma postura verbalmente agressiva.

Antes, já havia anunciado uma "parceria" com o secretário estadual de Segurança Pública, coronel Alexandre Ramalho, possível candidato a prefeito de Vitória. Tal parceria não teve os termos definidos. "Até eu posso ser o candidato", afirmou Denninho, no último sábado (28). O certo é que, ao lado de Pazolini, o deputado não estaria de jeito nenhum nas eleições de 2024.

Já nesta terça-feira (31), ou seja, em um intervalo de poucos dias, Denninho mudou o tom. Em novo vídeo publicado nas redes sociais, ele pediu "perdão a todos que se sentiram ofendidos" e afirmou: "Não sou traíra".

Mas isso quer dizer que ele voltou às boas com Pazolini? Em conversa com a coluna, o parlamentar afirmou que nem quer mais falar sobre esse assunto. E deixou de atacar o (ex?) aliado.

O pedido de perdão, de acordo com Denninho, foi feito aos eleitores, que estranharam, segundo o próprio deputado, o comportamento recente dele.

"É um perdão no contexto geral, porque sou um cara sereno, não sou de ficar brigando em rede social. Sou cristão e tudo isso fez mal para mim. É um pedido de perdão a todas as pessoas que viram o vídeo, a todas as pessoas que me seguem", contou.

O pedido de perdão foi direcionado também a quem Denninho atacou. Mas ele atacou apenas uma pessoa. Ele pediu desculpas então a Pazolini? A coluna quis saber.

"Se Lorenzo se sentiu atacado, peço perdão a ele também" Denninho Silva - Deputado estadual

Mas os dois, de acordo com o parlamentar, não voltaram a se falar.

Após o rompimento público de Denninho com o prefeito, o deputado passou a ser chamado de "traíra" em grupos de WhatsApp e comentários em redes sociais.

Não posso afirmar que foi isso que o fez recalcular a rota, mas o deputado fez questão de rebater essas críticas.

"Tem pessoas jogando nas redes sociais que eu estava com ele (Pazolini) há dois anos e meio e, do dia para a noite, comecei a criticar o prefeito. (O 'não sou traíra') foi um recado para as pessoas dos grupos de WhatsApp e das redes sociais que estão me atacando e nem me conhecem", pontuou o parlamentar, à coluna.

Entre os motivos elencados pelo deputado para se afastar de Pazolini estão a construção de um centro para atendimento a pessoas em situação de rua (Centro Pop) na região da Grande Goiabeiras e a exoneração de servidores comissionados ligados ao parlamentar.

Mas, agora, ele não fala mais disso: "Não gosto de confusão, não sou aquele Denninho nervoso".

Durante todo esse imbróglio, a Prefeitura de Vitória enviou uma extensa nota à coluna , em que reconheceu “o incansável compromisso do deputado em defesa da população e seu notável histórico de trabalho visando à melhoria da qualidade de vida na capital” e ressaltou que nomeações e exonerações de comissionados são da discricionariedade, ou seja, da vontade da administração, de acordo com a necessidade da prestação de serviços públicos.

SAÍDA DO UNIÃO BRASIL

Denninho já obteve o aval do União Brasil para sair do partido. A legenda vive às voltas com disputas internas e judiciais. No Espírito Santo, a sigla voltou a ser presidida por Filipe Rigoni, após decisão do Tribunal de Justiça.

"Mas não sei até quando. Preciso de um partido que tenha estabilidade. A eleição é daqui a dez meses. Então vou sair do União Brasil", confirmou o deputado.