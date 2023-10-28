Exonerações "são atos de discricionariedade da administração", diz PMV após Denninho romper com Pazolini

O prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini durante anúncio de mais escolas de tempo integral Crédito: Carlos Alberto Silva

Logo após falar com o deputado, a coluna tentou contato com Pazolini. Foi a Prefeitura de Vitória, por meio da assessoria de imprensa, que respondeu. Enviou uma longa nota, na qual evitou polemizar.

"A Prefeitura de Vitória destaca e reconhece o incansável compromisso do deputado estadual Denninho Silva em defesa da população e seu notável histórico de trabalho visando à melhoria da qualidade de vida na capital", diz o texto.

"É importante salientar que as nomeações e exonerações são atos de discricionariedade da administração pública, sempre em consonância com as demandas relacionadas às atividades e funções necessárias", registra, ainda, a nota.

Para Denninho, Pazolini exonerou "covardemente" da gestão municipal os aliados do deputado. É claro que não é função de vereador — cargo que Denninho ocupou até 2022 — e tampouco de parlamentar estadual arranjar emprego para pessoas no poder Executivo.

Mas, na prática, isso acontece. Denninho não admitiu, à coluna, ter indicado os comissionados que acabaram exonerados na última quinta-feira (25). Disse apenas que eram "pessoas próximas" a ele.

As exonerações, para o deputado, foram uma espécie de retaliação, por ter se afastado politicamente do prefeito: "São pessoas que prestam um serviço de qualidade e ajudaram o prefeito. Covardemente, ele exonerou todas elas".

A Prefeitura de Vitória, na maior parte da nota enviada à coluna, defendeu políticas e medidas colocadas em prática pela administração municipal e passou ao largo das críticas do parlamentar.

Confira a nota da PMV, na íntegra:

A Prefeitura de Vitória destaca e reconhece o incansável compromisso do Deputado Estadual Denninho Silva em defesa da população e seu notável histórico de trabalho visando à melhoria da qualidade de vida na capital.

É importante salientar que as nomeações e exonerações são atos de discricionariedade da administração pública, sempre em consonância com as demandas relacionadas às atividades e funções necessárias.

Com a premissa de cuidar de quem mais precisa, a atual gestão investe na segurança alimentar e nutricional e na assistência social de uma forma geral a todas as pessoas em situação de vulnerabilidade social em Vitória.

O programa Vix + Cidadania está mudando a realidade de 5.524 famílias em situação de extrema pobreza na capital. Cada membro de família ou pessoa em situação de vulnerabilidade social recebe o valor de R$114,44 per capta. O benefício é creditado em cartão no padrão tíquete alimentação. Com isso, o VIx + Cidadania confere mais autonomia para a escolha dos alimentos de acordo com o perfil de cada família e maior segurança alimentar e nutricional.

Para garantir a segurança alimentar e nutricional a todos os moradores da cidade, o Banco de Alimentos Herbert de Souza distribuiu aproximadamente 10 mil kits de alimentos às famílias mais vulneráveis atendidas pelos serviços da Assistência Social.

A Prefeitura de Vitória criou, também, um benefício no valor de um salário mínimo, por mês, para crianças e adolescentes que ficaram órfãos em virtude de violência doméstica (feminicídio). O programa "Vix + Acolhedora" prevê o pagamento do benefício aos filhos de mulheres vítimas de feminicídio, com o intuito de auxiliar nas inúmeras e sérias dificuldades que encontram ao reconstruir suas vidas. O auxílio é pago até que o beneficiário complete 18 anos de idade. Em casos específicos, o mesmo pode se estender até os 24 anos.

O Atendimento Domiciliar para Pessoas com Deficiência ganhou reforço em janeiro de 2023 quando foi implantado o Serviço de Atendimento Domiciliar para Pessoas com Deficiência (PCDs) e Idosas de Vitória (SAD), que acaba de completar 8 meses com 175 famílias atendidas.

O orçamento destinado à Assistência Social também reflete a prioridade na política pública e nas pessoas. Entre os anos de 2020 e 2023 o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social foi ampliado em 60,74% passando de R$48.242.815,00 para R$77.546.645,00, incluindo nestes valores as Unidades Orçamentárias Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) e Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

Os recursos próprios do Fundo Municipal da Assistência Social passaram de R$29.596.488,00 em 2020 para R$49.098.162,00 em 2023, representando uma ampliação de 65,89%.

O município inaugurou, em plena pandemia da Covid-19, um abrigo para população em situação de rua, com funcionamento 24 horas. As portas do espaço foram abertas no dia 13 de julho de 2021, para acolher e contribuir para mudança de vida de muitas pessoas.

Em 24 meses de funcionamento mais de 840 pessoas já passaram pelo espaço, onde tiveram acesso a direitos: atendimento inicial; acolhimento, que proporciona kit completo de higiene, cama, comida e roupa lavada; elaboração do plano individualizado de atendimento (PIA); atividades esportivas; socioeducativas; escolarização (EJA) e encaminhamentos para rede e serviços do município de Vitória.

Nesses dois anos, foram realizados 28,8 mil atendimentos, desde psicossociais, encaminhamento à rede, consultas em pronto atendimento, acesso à documentação, à Unidade de saúde, ao Centro de Atendimento Psicossocial (Caps), encaminhamento para retirada de documentos e mercado de trabalho.

A parceria entre as secretarias de Assistência Social e Educação, por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) proporcionou a 14 pessoas em situação de rua serem aprovadas no Ifes.

O Acolhimento Institucional para Adultos e Famílias segue sendo ampliado, sempre com amorenasses de garantir a cidadania e a igualdade de oportunidades.

A garantia do acesso a direitos é uma premissa básica que alcança a todos os moradores de Vitória. Por meio do projeto Vitória com você, um mutirão de cidadania que leva serviços essenciais às regionais da capital, os munícipes conseguem acesso a serviços como emissão de RG, encaminhamento ao mercado de trabalho, orientações jurídicas, vacinação, além de muita diversão e orientações para as crianças e adultos.

A proximidade com as comunidades garante um melhor entendimento de suas necessidades e ações pautadas na empatia e entendimento do que realmente é necessário para tornar a vida dos munícipes melhor.

Por isso, uma série de encontros são realizados semanalmente como parte da iniciativa da gestão de promover um atendimento mais próximo para os 80 bairros da capital.