Renato Casagrande: "Um MDB forte nos interessa"

Renato Casagrande em entrevista concedida no Palácio Anchieta Crédito: Ricardo Medeiros

Quem mais ganhou com isso foi um personagem que não é filiado a nenhum desses partidos, o governador Renato Casagrande (PSB).

O socialista participou das articulações e até conversou com o presidente nacional do MDB, o deputado federal Baleia Rossi (SP), a respeito.

Conseguiu impedir que Lelo, um hartunguista histórico, assumisse as rédeas de um partido aliado ao Palácio Anchieta, e ainda emplacou na sigla os prefeitos casagrandistas Euclério Sampaio (ex-União Brasil), de Cariacica, e Guerino Balestrassi (ex-Podemos), de Colatina.

Mais que isso, tem agora na presidência estadual do MDB o homem que é seu braço direito no governo e possível sucessor em 2026.

Mas por que o esforço para tal?

A coluna analisa aqui os motivos, mas, primeiro, o próprio Casagrande respondeu, em entrevista concedida nesta terça-feira (24):

"Fortalecer o MDB interessa para o projeto que lideramos no governo do estado. Um MDB forte nos interessa. Então, participei, sim" Renato Casagrande (PSB) - Governador do Espírito Santo

"Participei de algumas conversas com Baleia Rossi, com Euclério, com Guerino (Balestrassi). A decisão de ir para o MDB foi deles. Eu participei incentivando o fortalecimento do partido", ponderou o governador.

Como o socialista não pode tentar a reeleição em 2026 (está no segundo mandato consecutivo), o presidente do MDB nacional já externou o desejo de que Ricardo seja o candidato apoiado por Casagrande.

A ideia é que o atual governador se licencie do cargo para concorrer ao Senado, deixando o caminho livre para o presidente estadual do MDB. Este assumiria o Executivo estadual e teria a candidatura ao Palácio Anchieta impulsionada.

Casagrande, porém, garantiu à coluna que não firmou esse pacto com Baleia Rossi, pois ainda é cedo para projetar cenários para 2026.

ELEIÇÕES 2024

Agora, 2024 está logo ali. Ter um MDB organizado e menos suscetível à influência do ex-governador Paulo Hartung é o melhor para as articulações de Casagrande envolvendo o pleito municipal.

O governador não externou isso à coluna. Ele nem menciona o antecessor, direta ou indiretamente. Mas é um fato.

E há uma razão mais prática para que Casagrande quisesse pôr fim ao imbróglio do MDB-ES: ter aliados batendo cabeça gera dor de cabeça.

Os emedebistas estiveram formalmente coligados com o socialista em 2022, mas para os próximos pleitos, apesar do tempo de propaganda de TV e rádio e dos valores relevantes a que a sigla tem direito dos fundos partidário e eleitoral, o MDB do Espírito Santo precisa se reerguer. Afinal, o que importa é conquistar votos.

"Aí é uma ação do MDB, do Ricardo, do Euclério, do Guerino e da Rose, das pessoas que estão à frente do MDB. Vamos trabalhar para filiar candidatos a prefeito", afirmou Casagrande, já incluindo-se no rol dos que pretendem concretizar as filiações.

Como a eleição municipal tem uma lógica própria em cada cidade, isso não quer dizer que todos os partidos aliados ao governador vão estar juntos nas diversas disputas.