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Fim da trégua

Rose X Lelo: MDB ES tem acusação de fraude e eleição cancelada (ou não)

"O que está acontecendo é uma molecagem da Rose e do Marcelino Fraga. A Rose fraudou a convenção", disparou Lelo, à coluna. "Não acredito que ele falou isso depois de todo o desprendimento que eu tive", rebateu a ex-senadora

Públicado em 

24 set 2023 às 16:35
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Convenção estadual do MDB termina em empate
Chapas lideradas pelo ex-deputado Lelo Coimbra e pela ex-senadora Rose de Freitas tiveram mesma quantidade de votos em convenção estadual do MDB Crédito: Ednalva Andrade
Logo após a convenção do MDB para a eleição do diretório do partido no Espírito Santo, na quinta-feira (21), a ex-senadora Rose de Freitas e o ex-deputado federal Lelo Coimbra afirmaram, publicamente, que tentariam chegar a um acordo após o surpreendente empate entre as chapas lideradas por eles. A Executiva nacional também seria consultada.
O estatuto do partido não diz o que deve ser feito após o resultado. Falta eleger a Executiva, o órgão que, realmente, toma as decisões e deve ser composto proporcionalmente de acordo com os votos recebidos pelas chapas. Mas, como cada uma contou com 27 votos, eis a questão.
Quem vai presidir o MDB estadual? Rose ou Lelo?
Não houve acordo algum.
A eleição da Executiva tem que ocorrer até cinco dias após a convenção, ou seja, terça-feira (26). O estatuto determina que a reunião do diretório para eleger a Executiva deve ser presidida "por seu membro titular mais idoso".
O grupo de Rose quer realizar o pleito na terça. Quem assina a convocação é a mãe do ex-deputado federal Marcelino Fraga, Salem Ayub Fraga, de 84 anos, que integra a chapa da ex-senadora.
Marcelino nem está mais no MDB, mas esteve presente na convenção, na última quinta, torcendo por Rose. Ele é o arquirrival de Lelo.
"Isso é uma molecagem da Rose e do Marcelino"
Lelo Coimbra - Ex-deputado federal
Neste domingo (24), o caldo entornou. Lelo disse não ter sido consultado sobre a convocação da eleição e considera que a mãe de Marcelino não tem legitimidade para tal.
"Ela não estava na convenção. É uma pena que o Marcelino seja capaz de usar a mãe, que é uma pessoa boa, dessa forma. Foi o Marcelino que montou a chapa da Rose", afirmou o ex-parlamentar.
No dia da convenção, o mais idoso presente era José Maria Pimenta, que tem 76 anos e é da chapa de Lelo. Ou ao menos assim foi apresentado. É ele que o ex-deputado considera como presidente estadual interino do partido, enquanto o imbróglio não é resolvido.
Pimenta assinou um documento cancelando a convenção e apontando irregularidades no pleito. As mesmas fraudes que Lelo denuncia. O ofício foi enviado à Executiva nacional do MDB, que ainda não se manifestou a respeito.
"O representante de Muqui votou às 12h10 e ele só foi homologado no Tribunal Regional Eleitoral às 12h30. Não é possível (um acordo) porque a Rose fraudou a convenção. Ela pegou oito diretórios (municipais) fora do prazo", citou o ex-deputado.
O documento ainda diz que a convenção estadual ocorreu sob "tumulto generalizado".
"Não acredito que ele (Lelo) falou isso, depois de todo o desprendimento que eu tive"
Rose de Freitas - Ex-senadora
Rose, em entrevista à coluna neste domingo, se disse surpresa com as declarações de Lelo, com quem eu havia falado minutos antes.
"A eleição não está cancelada", garantiu. Até a meia-noite de quinta-feira, ela era a presidente estadual da sigla.
"Liguei várias vezes para o Lelo (nos últimos dias) e ele não atendeu. Não houve nenhuma fraude. Ele pode falar isso para convencer os amigos dele, mas em Brasília (na Executiva nacional do MDB), não cola, porque sabem como eu faço política", rebateu a ex-senadora.
Quanto à alegação de que Marcelino Fraga está por trás da chapa de Rose, a emedebista afirmou que não iria nem responder, mas respondeu, sucintamente:
"Ele (Lelo) quer reeditar a briga dele com Marcelino. A mãe do Marcelino é filiada há mais de 15 anos e eu quis colocar mulheres na chapa".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

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