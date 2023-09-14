A volta de Luiz Paulo Vellozo Lucas ao jogo eleitoral

O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas Crédito: Divulgação

Em 1994, empolgado com o Plano Real, capitaneado por Fernando Henrique Cardoso, Luiz Paulo Vellozo Lucas disputou sua primeira eleição. Em 2024, 30 anos depois, portanto, é possível que o nome do tucano apareça novamente nas urnas. Luiz Paulo, agora presidente municipal do PSDB, não crava que vai concorrer, afinal o partido tem outros dois pré-candidatos — o ex-deputado estadual Sergio Majeski e o deputado Mazinho dos Anjos.

Mas demonstra empolgação para apresentar projetos ao eleitorado e voltar a administrar a cidade que comandou por dois mandatos, de 1997 a 2004.

Isso é, de certa forma, uma guinada, já que no mais recente pleito que disputou, em 2018, Luiz Paulo teve um desempenho tímido na busca por uma vaga na Câmara dos Deputados. Na época, ele estava filiado ao Cidadania.

Em 2020, de volta ao PSDB, ele ensaiou a candidatura a prefeito, mas a sigla escolheu Neuzinha de Oliveira para concorrer.

Hoje, o ex-prefeito é subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional no governo Renato Casagrande (PSB). A subsecretaria está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, que tem o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) como titular.

"Tenho um histórico de militância política e partidária. Sempre fiz e sempre vou fazer política. Projetos eleitorais dependem de circunstâncias", afirmou Luiz Paulo, à coluna.

E qual circunstância motivou o tucano a voltar ao tabuleiro eleitoral agora? "A política brasileira vive momento de descrédito", respondeu. Mas isso não seria algo desanimador? "Só para quem não gosta de política. Política não é atividade simples, é para quem tem vocação".

"FHC foi quem implantou a economia de mercado no Brasil. Acho engraçado dizerem que o PSDB é comunista. Tudo isso é muito ridículo e acho que está cansando" Luiz Paulo Vellozo Lucas - Ex-prefeito de Vitória

Há quem aposte que as eleições de 2024 vão reproduzir disputas ideológicas mais afeitas ao cenário nacional, entre petistas e antipetistas, por exemplo, apesar de, historicamente, os pleitos municipais seguirem uma lógica local.

Luiz Paulo adota uma estratégia diferente. Não ataca as gestões anteriores (do PT e do Cidadania) e tampouco a atual, de Lorenzo Pazolini (Republicanos).

"Nossa referência é a cidade, não a atual administração. Vou trabalhar uma coisa positiva", afirmou, ao ser questionado sobre como avalia a gestão Pazolini.

Entre os planos para a cidade, ele citou a revitalização do Centro e a implantação de um projeto de Waterfront em Vitória. "Integrar a região da Praça do Papa, Praia do Suá, a Colônia de Pesca, Jesus de Nazareth, Clube Alvares Cabral, Ilha da Fumaça e orla de Bento Ferreira até o Saldanha da Gama com um plano urbanístico de uso misto com marinas, atracadouros, lojas, restaurantes, mirantes e prédios comerciais e residenciais", como explicou em um artigo

"Fiz mestrado em desenvolvimento sustentável e, antes de o Ricardo me chamar (para ser subsecretário), eu estava fazendo consultoria para municípios Brasil afora. Gosto mais de estar no mundo concreto que no acadêmico. Aprendi muito, mas quero colocar as coisas em prática", complementou o ex-prefeito.

"Minha missão é liderar a construção de um projeto político-eleitoral. Meu nome está à disposição " Luiz Paulo Vellozo Lucas - Ex-prefeito de Vitória

Luiz Paulo foi eleito presidente do PSDB de Vitória no último dia 31.

O PSDB, na avaliação dele, "está vivendo um excelente momento e resgatando seu DNA". O tucano é um entusiasta do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu a presidência nacional da sigla.

Leite, no entanto, sofreu um revés e uma guerra interna do PSDB foi exposta.

A magistrada atendeu a pedido do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Ele apontou que Eduardo Leite estava no comando do partido irregularmente porque a comissão provisória (não eleita) chefiada por ele foi prorrogada duas vezes e isso somente poderia ocorrer uma vez.

Parte dos tucanos paulistas se opõe a Leite.

Mas, em Vitória, Luz Paulo está numa situação bem mais confortável. E bem mais favorável do que em 2020, quando não encontrou espaço no partido para disputar a prefeitura.

O PSDB está federado com o Cidadania. As duas legendas vão atuar como uma só em 2024, ou seja, somente podem lançar um candidato a prefeito da capital do Espírito Santo.

Os tucanos têm Luiz Paulo, Mazinho e Majeski. O Cidadania, o ex-prefeito Luciano Rezende, que não se disse pré-candidato, mas é lembrado. O deputado estadual Fabrício Gandini está de saída do partido.