Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleições 2024

A volta de Luiz Paulo Vellozo Lucas ao jogo eleitoral

Ex-prefeito de Vitória, agora presidente municipal do PSDB, é um dos pré-candidatos do partido para disputar em 2024. Entre os planos do tucano, está um projeto de Waterfront

Públicado em 

14 set 2023 às 07:59
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Luiz Paulo Vellozo Lucas
O ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas Crédito: Divulgação
Em 1994, empolgado com o Plano Real, capitaneado por Fernando Henrique Cardoso, Luiz Paulo Vellozo Lucas disputou sua primeira eleição. Em 2024, 30 anos depois, portanto, é possível que o nome do tucano apareça novamente nas urnas. Luiz Paulo, agora presidente municipal do PSDB, não crava que vai concorrer, afinal o partido tem outros dois pré-candidatos — o ex-deputado estadual Sergio Majeski e o deputado Mazinho dos Anjos. 
Mas demonstra empolgação para apresentar projetos ao eleitorado e voltar a administrar a cidade que comandou por dois mandatos, de 1997 a 2004.
Isso é, de certa forma, uma guinada, já que no mais recente pleito que disputou, em 2018, Luiz Paulo teve um desempenho tímido na busca por uma vaga na Câmara dos Deputados. Na época, ele estava filiado ao Cidadania.
Em 2020, de volta ao PSDB, ele ensaiou a candidatura a prefeito, mas a sigla escolheu Neuzinha de Oliveira para concorrer.
Hoje, o ex-prefeito é subsecretário de Integração e Desenvolvimento Regional no governo Renato Casagrande (PSB). A subsecretaria está vinculada à Secretaria de Desenvolvimento, que tem o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) como titular.
"Tenho um histórico de militância política e partidária. Sempre fiz e sempre vou fazer política. Projetos eleitorais dependem de circunstâncias", afirmou Luiz Paulo, à coluna.
E qual circunstância motivou o tucano a voltar ao tabuleiro eleitoral agora? "A política brasileira vive momento de descrédito", respondeu. Mas isso não seria algo desanimador? "Só para quem não gosta de política. Política não é atividade simples, é para quem tem vocação".
"FHC foi quem implantou a economia de mercado no Brasil. Acho engraçado dizerem que o PSDB é comunista. Tudo isso é muito ridículo e acho que está cansando"
Luiz Paulo Vellozo Lucas - Ex-prefeito de Vitória
Há quem aposte que as eleições de 2024 vão reproduzir disputas ideológicas mais afeitas ao cenário nacional, entre petistas e antipetistas, por exemplo, apesar de, historicamente, os pleitos municipais seguirem uma lógica local.
Luiz Paulo adota uma estratégia diferente. Não ataca as gestões anteriores (do PT e do Cidadania) e tampouco a atual, de Lorenzo Pazolini (Republicanos). 
"Nossa referência é a cidade, não a atual administração. Vou trabalhar uma coisa positiva", afirmou, ao ser questionado sobre como avalia a gestão Pazolini. 
Entre os planos para a cidade, ele citou a revitalização do Centro e a implantação de um projeto de Waterfront em Vitória. "Integrar a região da Praça do Papa, Praia do Suá, a Colônia de Pesca, Jesus de Nazareth, Clube Alvares Cabral, Ilha da Fumaça e orla de Bento Ferreira até o Saldanha da Gama com um plano urbanístico de uso misto com marinas, atracadouros, lojas, restaurantes, mirantes e prédios comerciais e residenciais", como explicou em um artigo
"Fiz mestrado em desenvolvimento sustentável e, antes de o Ricardo me chamar (para ser subsecretário), eu estava fazendo consultoria para municípios Brasil afora. Gosto mais de estar no mundo concreto que no acadêmico. Aprendi muito, mas quero colocar as coisas em prática", complementou o ex-prefeito.
"Minha missão é liderar a construção de um projeto político-eleitoral. Meu nome está à disposição "
Luiz Paulo Vellozo Lucas - Ex-prefeito de Vitória
Luiz Paulo foi eleito presidente do PSDB de Vitória no último dia 31. 
O PSDB, na avaliação dele, "está vivendo um excelente momento e resgatando seu DNA". O tucano é um entusiasta do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu a presidência nacional da sigla.
Leite, no entanto, sofreu um revés e uma guerra interna do PSDB foi exposta.
A juíza Thais Araújo Correia, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, decidiu afastar o governador da presidência e determinou a realização de eleições para a Executiva nacional.
A magistrada atendeu a pedido do prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Ele apontou que Eduardo Leite estava no comando do partido irregularmente porque a comissão provisória (não eleita) chefiada por ele foi prorrogada duas vezes e isso somente poderia ocorrer uma vez. 
Parte dos tucanos paulistas se opõe a Leite.
Mas, em Vitória, Luz Paulo está numa situação bem mais confortável. E bem mais favorável do que em 2020, quando não encontrou espaço no partido para disputar a prefeitura.
O PSDB está federado com o Cidadania. As duas legendas vão atuar como uma só em 2024, ou seja, somente podem lançar um candidato a prefeito da capital do Espírito Santo.
Os tucanos têm Luiz Paulo, Mazinho e Majeski. O Cidadania, o ex-prefeito Luciano Rezende, que não se disse pré-candidato, mas é lembrado. O deputado estadual Fabrício Gandini está de saída do partido. 
"Temos um ano para discutir os nomes, a melhor chapa e o melhor projeto", resumiu Luiz Paulo.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Como a candidatura de Coser, em Vitória, virou prioridade para o PT nacional

O que Pazolini diz sobre Capitão Assumção disputar a Prefeitura de Vitória

PP e Republicanos: um pé dentro e um pé fora do governo Lula

Podemos, no ES, vive jogo de poder interno com intrigas nos bastidores

TJES sai mal na foto em levantamento do CNJ e precisa, mesmo, de modernização

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

Prefeitura de Vitória PSDB Luiz Paulo Vellozo Lucas Letícia Gonçalves
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados