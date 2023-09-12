Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
E no ES?

PP e Republicanos: um pé dentro e um pé fora do governo Lula

Via de regra, os partidos do Centrão apoiam o governo da vez, seja qual for. Agora, conseguiram a façanha de estar e não estar na gestão federal ao mesmo tempo. No ES, deputados do PP e do Republicanos seguem independentes ou na oposição

Públicado em 

12 set 2023 às 02:10
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sessão na Câmara dos Deputados em que foi aprovada a reforma tributária
Governo federal cedeu para obter mais votos na Câmara dos Deputados Crédito: Zeca Ribeiro/Agência Câmara
O governo Lula (PT) cedeu a dois dos principais partidos do Centrão, o Republicanos e o PP, para obter mais votos favoráveis na Câmara dos Deputados. O presidente dispensou Ana Moser (sem partido) do Ministério do Esporte para abrigar André Fufuca (PP-MA) e tirou a cadeira de Márcio França (PSB-SP) em Portos e Aeroportos para dar lugar a Silvio Costa Filho (Republicanos-PE). 
Nada de novo no front. Via de regra, o Centrão apoia o governo, qualquer governo. Na época de Dilma Rousseff (PT), por exemplo, o Republicanos ganhou o Ministério da Pesca, comandado por Marcelo Crivella. 
Mas sob Jair Bolsonaro (PL) a coisa tomou proporções de "nunca antes na história deste país". Mais que ministérios, os deputados federais colocaram as mãos em verbas do orçamento secreto e adotaram um tom diferente do que vinham apregoando nos últimos anos. 
O Republicanos virou "o verdadeiro partido conservador do Brasil". E o PP passou a dar abrigo a radicais bolsonaristas, ao menos no discurso.
Tipicamente, partidos do Centrão evitam rótulos ideológicos, até para poderem transitar de governo em governo sem (muitas) contradições.
Agora, entretanto, mesmo ostentando um ministério, o Republicanos nacional divulgou nota afirmando ser um partido "independente", "que não fará parte da base do governo Lula".
A presença de Silvio Costa na gestão deve-se, "exclusivamente", a "um convite pessoal e direto do presidente Lula ao parlamentar”.
Na prática, o Republicanos vai entregar, na Câmara, mais votos do que entregava até agora para o governo. Mas, com a nota, a legenda tenta se dar um verniz menos conflitante com o fato de ser "o verdadeiro partido conservador do Brasil" e ter um ministério num governo dito progressista.
O presidente do Republicanos no Espírito Santo, Erik Musso, apressou-se, ainda antes do anúncio oficial da ida do correligionário Silvio Costa Filho para o governo Lula, a dizer que "não faremos parte do governo Lula! Somos independentes". 
É que, desde então, o partido passou a receber críticas por se aproximar da gestão do PT. "Alguns têm trazido uma conversa distorcida para dentro do partido, têm dado ouvidos a fake news e utilizado palavras chulas e carregadas de ódio nas nossas redes sociais", escreveu Musso, no Instagram, em 29 de agosto.
O PP, por sua vez, não se deu ao trabalho de divulgar uma nota. O presidente nacional do partido, Ciro Nogueira, foi homem forte do governo Bolsonaro e faz oposição a Lula no Senado. Na Câmara, Arthur Lira (PP-AL) ajuda o governo quando isso significa ajudar a ele mesmo. 
AMARO E DA VITÓRIA, OS PRAGMÁTICOS
Amaro Neto é favorável à criação de normas para o meio digital
Deputado federal Amaro Neto  Crédito: Republicanos/Divulgação
Não são todos os deputados federais do PP e do Republicanos que vão votar a favor de propostas endossadas pelo governo Lula. Mas boa parte vai.
Seria ingenuidade imaginar, como quer fazer crer a nota dos republicanos, que o convite a Silvio Costa Filho foi apenas pessoal. Lula não moveria peças do primeiro escalão apenas para agradar a uma ou duas pessoas. Não existe "toma lá" sem "da cá".
Por outro lado, se boa parte vai votar com o governo, isso quer dizer que outra parte não vai.
O Republicanos tem dois deputados federais no Espírito Santo: Amaro Neto e Messias Donato. O PP tem outros dois: Evair de Melo e Da Vitória. Nenhum deles virou governista.
Mas podemos dividi-los em blocos: Amaro e Da Vitória são mais pragmáticos, não se dizem aliados de Lula, mas tampouco fazem oposição.
Amaro, aliás, vota conforme a orientação do partido na maioria das vezes. Assim, se o governo conseguir convencer a liderança da legenda na Casa a orientar votações específicas, o mais provável é que ele siga a toada. 
Da Vitória, como coordenador da bancada capixaba, presidente estadual do PP e aliado do governador Renato Casagrande (PSB), tem que se equilibrar e vem fazendo isso.
Os dois já disseram à coluna que vão se manter independentes, apesar dos nomes dos respectivos partidos na titularidade de ministérios do governo Lula.
EVAIR E MESSIAS, OS RADICAIS
Deputado federal Evair de Melo
Deputado federal Evair de Melo Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Evair de Melo e Messias Donato têm outro perfil.
O deputado do PP já se adiantou a apresentar-se como pré-candidato ao governo do Espírito Santo em 2026 e, para tal, aposta todas as fichas no antipetismo. 
Logo, continua a se apresentar como oposição ao governo Lula, com um discurso alinhado aos tempos áureos do bolsonarismo.
Messias Donato, que tem Euclério Sampaio (União) como padrinho político, é menos moderado que o prefeito de Cariacica. Pastor da igreja Quadrangular, ele apela a um posicionamento conservador de base religiosa para mobilizar os eleitores, principalmente nas redes sociais.
Assim, precisa antagonizar o governo Lula e não vai parar de fazê-lo. 
E O PT, HEIN? E O LULA?
Quanto ao governo Lula, difícil crer que Fufuca e Silvio Costa tenham mais qualificação que os antecessores para comandar os ministérios para os quais foram designados. 
O Centrão está de olho no dinheiro da regulamentação das apostas esportivas. A maior parte da verba arrecadada vai para a seguridade social e o Ministério do Esporte.
Assim, quem aposta alto é o presidente Lula. Entregou dois ministérios e outros cargos, como na Caixa e na Fundação Nacional de Saúde (Funasa), em troca de votos volúveis.
Foi o possível após herdar um Centrão turbinado. Os representantes desses partidos estão no Congresso Nacional, é preciso lembrar, porque a população votou neles. 
OS MAIS QUERIDOS
O PP tem, ao todo, 52 deputados federais. O Republicanos, 45. 
A recente pesquisa "A Cara da Democracia", feita pelo Instituto da Democracia (IDDC-INCT) com financiamento de CNPq, Capes e Fapemig mostrou que, entre os eleitores que têm preferência por algum partido, 65% dizem se identificar com o PT. Outros 15% são simpatizantes do PL.
O Republicanos e o PP aparecem com 1%, cada um, da preferência dos entrevistados.

LEIA MAIS COLUNAS DE LETÍCIA GONÇALVES

Quem é o deputado do ES excluído da CPI do MST

Por que Amaro Neto não deve ser candidato a nada em 2024

Marina Silva x Evair: "O senhor tem dificuldade de ouvir uma mulher"

Helder Salomão não vai disputar a Prefeitura de Cariacica. Está de olho em 2026

Podemos, no ES, vive jogo de poder interno com intrigas nos bastidores

Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no Gazeta Online/ CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, também como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 até 2021, quando assumiu a coluna Letícia Gonçalves.

Tópicos Relacionados

Câmara dos Deputados Lula Amaro Neto Da Vitória Evair de Melo Messias Donato Letícia Gonçalves Governo Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show
Imagem de destaque
Vereadores de Domingos Martins criam 13° e tíquete de R$ 986 para eles mesmos
Imagem BBC Brasil
O que acontece agora que as negociações de paz entre Irã e EUA não chegaram a um acordo?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados