Podemos, no ES, vive jogo de poder interno com intrigas nos bastidores

Gilson Daniel, Arnaldinho Borgo e Victor Linhalis Crédito: Lissa de Paula, Lucas S. Costa e Victor Thomé/Ales

Então prefeito de Viana, Gilson Daniel filiou-se ao Podemos, o antigo PTN, em julho de 2017. Era uma sigla com pouca expressão no Espírito Santo. Gilson, após dez anos no PV, aceitou o convite do senador Álvaro Dias, do Paraná, outro egresso do Partido Verde, para migrar de legenda.

De lá pra cá, o Podemos cresceu e isso, é preciso dizer, ocorreu sob a batuta de Gilson, que é o presidente estadual da sigla há seis anos. A ascendência do líder sobre todas as decisões, contudo, hoje causa desconforto em alguns dos filiados.

No mês passado, a coluna esteve em Brasília e lá apurou que a direção nacional do partido foi procurada para mediar a disputa de poder. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, e o deputado federal Victor Linhalis estiveram reunidos, um mês antes de a coluna ir à capital federal, com a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP).

A presidente sugeriu, de acordo com fontes consultadas nos bastidores, a criação de um conselho estadual para que as decisões do Podemos-ES sejam mais coletivas e não designadas apenas por Gilson Daniel e pelos mais próximos a ele. Há quem postule, ainda, o revezamento da presidência estadual.

O Podemos, no Espírito Santo, não tem um diretório eleito e sim um órgão provisório. O atual presidente tem mandato até agosto de 2025.

Arnaldinho é vice-presidente. Victor Linhalis não ocupa nenhuma posição no órgão.

O tal conselho ainda não foi formalizado, mas um integrante do Podemos estadual avalia que isso vai ser feito em breve.

Se a manobra for concretizada, vai significar a redução do poder de Gilson Daniel na legenda e a ascensão, principalmente, do prefeito de Vila Velha e de Victor Linhalis. Este, cabe lembrar, foi vice de Arnaldinho, de 2021 a 2022.

O prefeito evita tomar para si, publicamente, a iniciativa, mas, questionado pela coluna, avaliou o conselho como algo positivo:

"Acredito que seria importante a constituição do conselho, para debater os 78 municípios, quem serão os candidatos a prefeito e a vereador. Desta forma, vamos construir um partido mais unido e mais forte" Arnaldinho Borgo (Podemos) - Prefeito de Vila Velha

A declaração foi dada no último dia 20. Na época, ele disse que ainda não havia conversado com Gilson Daniel a respeito. Arnaldinho disse ter "disposição" para integrar o conselho, mas não "vaidade" para fazer questão de participar.

Victor Linhalis não deu declaração similar à coluna, mas nos bastidores, é um dos principais entusiastas do conselho. Com isso, ele ficaria com nacos de poder que hoje lhe escapam devido ao protagonismo de Gilson Daniel.

Advogado, Linhalis é um tanto novato na política. Antes de 2020, nunca havia disputado uma eleição, apesar de ser filho de Carlos Aurélio Linhalis, o Cael, filiado histórico do PSB e atual secretário de Planejamento de Vila Velha. Foi eleito deputado federal em 2022, junto com Gilson.

O CRESCIMENTO DO PODEMOS

O Podemos, legenda aliada ao governador Renato Casagrande (PSB), hoje tem dois deputados federais — Linhalis e Gilson Daniel — e quatro estaduais: Alexandre Xambinho, Allan Ferreira, Marcelo Santos e Lucas Scaramussa.

Tem ainda a titularidade de duas secretarias no governo, a de Governo, com Maria Emanuela Pedroso, e a de Segurança Pública, comandada por Alexandre Ramalho.

E prefeituras importantes, como Vila Velha e Colatina, com Guerino Balestrassi.

A prioridade do partido no ano que vem é reeleger Arnaldinho e o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, de acordo com Gilson Daniel.

Arnaldinho é lembrado como um possível candidato a sucessor de Casagrande em 2026, posto que o próprio Gilson poderia querer disputar, mas aí é outra história, falta muito tempo para o próximo pleito estadual.

Voltando ao presente, surgiram rumores e convites para que Arnaldinho troque de partido. Como prefeito, ele pode fazer isso a qualquer momento, não é impedido pelas regras de fidelidade. Mas Arnaldinho Borgo decidiu ficar

Se saísse, o Podemos teria, em tese, outro nome para lançar em Vila Velha, o que poderia atrapalhar os planos de reeleição do prefeito: coronel Ramalho. Frisei o em tese por que, como o prefeito não vai se desfiliar, tudo isso não passa de especulação. Sabe-se lá se Ramalho toparia concorrer à Prefeitura de Vila Velha.

Marcelo planeja disputar uma vaga na Câmara dos Deputados. No Podemos, fica sob os desígnios de Gilson Daniel.

"Não temos conflito nenhum dentro do partido, pelo contrário. Temos um grupo forte focado na eleição de 2024 e que vai construir para a eleição de 2026" Gilson Daniel - Deputado federal e presidente estadual do Podemos

A coluna esteve no gabinete do deputado federal Gilson Daniel, em Brasília, no mês passado. Na ocasião, ele afirmou que não há nenhum problema de relacionamento no Podemos e que os convites que surgem aos filiados são feitos por que, em vez de montar um partido e alçar lideranças, como ele fez, outras agremiações querem pegar tudo pronto.

"Tem muita especulação dos outros partidos. Eles gostariam de receber o Arnaldinho, como gostariam de receber o Ramalho. O Podemos é um partido que cresceu muito. Quando você tem muita liderança junta, os outros partidos toda hora criam uma situação diferente", afirmou Gilson Daniel.

A coluna tentou falar, nos últimos dias, por telefone com Gilson Daniel sobre a proposta de constituição de um conselho estadual no Podemos, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.