Prefeitura de Vila Velha recria secretaria para embarcar PSB

Carlos Aurélio Linhalis, o Cael (PSB), vai assumir a Secretaria de Planejamento de Vila Velha Crédito: Hélio Filho/Secom

O PSB esteve no lado oposto de Arnaldinho nas eleições 2020, quando apoiou a reeleição do então prefeito do município, Max Filho, (PSDB). Com a nomeação de Cael, a legenda consolida a parceria com o atual prefeito visando às eleições municipais de 2024, conforme ressalta o presidente estadual do PSB, Alberto Gavini.

Além da recriação da pasta que será comandada por Cael — ela havia sido extinta em abril de 2022 e incorporada à Secretaria Municipal de Obras e Projetos Estruturantes —, a reforma administrativa aprovada pela Câmara de Vila Velha no dia 10 de julho prevê a criação da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, que foi desmembrada da Secretaria Municipal de Governo, além da criação de mais de 30 cargos comissionados na prefeitura.

Parceria

Filiado ao PSB há mais de 30 anos, Cael esteve à frente da Companhia Espírito-Santense de Abastecimento (Cesan) até 31 de janeiro deste ano. Ele deixou o posto obrigado pela Lei das Estatais, porque o filho dele, Victor Linhalis (Podemos), assumiu o mandato de deputado federal. Cláusula da Lei das Estatais impede alguém que tenha parentesco até terceiro grau com parlamentar fique no comando de empresas públicas, como é o caso da Cesan.

Contudo, Cael acabou ganhando espaço na gestão que o seu filho fazia parte. Para assumir o mandato de deputado federal, Victor Linhalis renunciou ao cargo de vice-prefeito de Vila Velha. Ele foi eleito em 2022 com apoio completo do prefeito, de quem é aliado de primeira hora.

Arnaldinho confirmou que Cael foi indicado pelo governador e pelos presidentes municipal e estadual do PSB, mas ressaltou que o novo secretário está preparado para a função e não é uma mera indicação política.

"Cael é um técnico e tem mais de 35 anos de experiência na vida pública. Foi superintendente da Caixa, presidente da Cesan. É uma indicação partidária, mas é uma pessoa técnica para ajudar a melhorar a administração. Eu pedi ao PSB a indicação de pessoas técnicas", frisou o prefeito.

O prefeito evita falar da disputa de 2024, mas o presidente estadual do PSB enfatiza que essa nomeação realmente consolida a parceria do partido com Arnaldinho. "Está consolidado: vamos apoiar Arnaldinho em 2024, pelo menos se tudo continuar no ritmo que está indo", avisou Gavini.

Outros cargos

A Lei Municipal 6.903/2023, publicada nesta segunda-feira (7) no Diário Oficial de Vila Velha também prevê a criação de 15 cargos comissionados de Assessor Técnico I, com salário mensal de R$ 4,7 mil, e 15 e Assessor Técnico II, cujo salário mensal é de R$ 3,5 mil; a criação de um cargo de subsecretário de Gestão Administrativa; um cargo de Coordenador de Iluminação Pública; e um cargo de Coordenador de Manutenção de Vias Municipais.

Coronel dos Bombeiros Carlos Marcelo D'Isep Costa assume a nova Secretaria da Defesa Civil de Vila Velha Crédito: Reprodução/YouTube

Para assumir a pasta criada de Proteção e Defesa Civil, foi nomeado o coronel do Corpo de Bombeiros Carlos Marcelo D'Isep Costa. Ele estava no cargo de subsecretário de Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil desde o início da gestão de Arnaldinho, em janeiro de 2021.

Ele ingressou no Corpo de Bombeiros em 1988, tem 58 anos, e comandou a corporação de janeiro de 2015 até o final de 2018, durante a gestão do ex-governador Paulo Hartung (sem partido). Antes disso, foi coordenador estadual da Defesa Civil. É formado em Tecnologia Mecânica pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e tem mestrado profissional em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Outra mudança na gestão de Vila Velha publicada nesta segunda-feira (7) foi a nomeação do ex-secretário estadual de Governo Robson Leite Nascimento para o cargo de chefe de Relações Institucionais. Ele ocupava o cargo comissionado de assessor especial na Secretaria Municipal de Governo até então. Apesar de continuar na mesma pasta, o novo cargo de Leite tem status de secretário.

O impacto financeiro das mudanças administrativas no Executivo de Vila Velha não está disponível no site da Câmara de Vila Velha. A informação foi pedida à prefeitura, mas não foi respondida até o momento.