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MDB

As respostas de Ricardo Ferraço e Arnaldinho aos convites de Rose de Freitas

Ex-senadora chamou o vice-governador do ES e o prefeito de Vila Velha para se filiarem ao MDB

Publicado em 31 de Julho de 2023 às 10:18

Públicado em 

31 jul 2023 às 10:18
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Prefeitos e vice-prefeitos participam de encontro em apoio à reeleição de Renato Casagrande (PSB) e Rose de Freitas (MDB)
Rose de Freitas apoiou a reeleição de Renato Casagrande em 2022 Crédito: Helio Filho/Divulgação
Há cerca de dois meses, a ex-senadora Rose de Freitas, que preside a comissão provisória do MDB no Espírito Santo, convidou o vice-governador Ricardo Ferraço (PSDB) e o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), a saírem de seus partidos e passarem a integrar os quadros emedebistas.
Na última quinta-feira (27), Ricardo confirmou à coluna que conversou com a ex-parlamentar, mas ainda não se decidiu. "Sem nenhuma decisão tomada", respondeu, curto e grosso.
Sobre os motivos que poderiam levá-lo a sair do PSDB, independentemente de escolher migrar ou não para o MDB, saiu pela tangente: "Essas conversas vão exigir amadurecimento, diálogo, e é isso que a gente vai fazer".
Arnaldinho Borgo, por sua vez, está decidido: vai ficar no Podemos.
"Me sinto muito honrado pelo convite, mas vou permanecer no Podemos. Estou muito tranquilo no Podemos. Tem o nosso deputado, doutor Victor, tem o nosso presidente, com o qual me relaciono muito bem, Gilson Daniel, que está deixando o Podemos forte. Tenho ajudado também nesse arranjo", afirmou o prefeito, também na última quinta.
Os convites disparados por Rose ocorreram na iminência da realização da convenção estadual do MDB, que deve eleger o comando da sigla no Espírito Santo em agosto.
A ex-senadora preside a legenda desde março de 2021, por determinação da Executiva nacional do partido. Era para ser algo provisório, mas diversas reconduções foram impostas desde então, o que gera críticas por parte do ex-deputado federal Lelo Coimbra.
Rose evita dizer se vai ou não lançar uma chapa na convenção, mas a expectativa é que o grupo dela e o de Lelo se enfrentem no pleito. 
O MDB estadual está enfraquecido desde a saída do ex-governador Paulo Hartung da sigla, em 2018. Com a derrota de Rose de Freitas em 2022 — ela tentou a reeleição para o Senado, mas foi vencida por Magno Malta (PL) —, o partido não tem um posto de destaque.
Aliás, não tem nem vereador em Vitória, Vila Velha, Cariacica ou Serra. 
Além da partida de Hartung, as brigas internas, protagonizadas por Lelo e pelo também ex-deputado Marcelino Fraga, contribuíram para isso.
Os filiados próximos a Lelo, por sua vez, culpam a própria Rose, por inação ou falta de articulação, pelo cenário. A ex-senadora tira por menos, diz que há discordâncias pontuais com o correligionário, mas que os dois mantêm conversas. 
Atrair um nome de peso, como Ricardo Ferraço, cotado para disputar a sucessão do governador Renato Casagrande (PSB) em 2026, pode ser o impulso para a retomada de protagonismo do MDB.
O vice-governador, contudo, não tem pressa.
Há ainda o possível retorno de Hartung, a convite da direção nacional da legenda. Rose, que não é próxima do ex-governador, diz desconhecer essa movimentação. 

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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