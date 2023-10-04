O que diz coronel Ramalho sobre ser candidato a prefeito de Vitória

O secretário estadual de Segurança Pública, Alexandre Ramalho Crédito: Bernardo Bracony

O militar nunca escondeu que queria, mesmo, um mandato em Brasília. Mas o Podemos tem outros planos, pretende emplacar a candidatura do secretário a prefeito de Vitória.

Ramalho esteve em Brasília com a presidente nacional da legenda, Renata Abreu, no último dia 27. "Ela sugeriu eu vir para Vitória. Tem que analisar se vale a pena. É muito prematuro", ponderou o secretário, à coluna, nesta terça-feira (3).

Questionado sobre em qual cenário valeria a pena disputar a prefeitura da capital do Espírito Santo, Ramalho respondeu que "seu eu tivesse apoio, grupo político, ao contrário da outra vez", referindo-se ao pleito de 2022.

"Se fosse esse o chamamento, (poderia ser candidato) tanto em Vitória quanto em Vila Velha", complementou.

Ocorre que em Vila Velha o Podemos já tem Arnaldinho Borgo, atual prefeito e pré-candidatíssimo à reeleição. Para Ramalho concorrer ao comando do Executivo canela-verde, portanto, só se um dos dois saísse do partido. Arnaldinho já disse que fica.

A coluna não pode deixar de observar que Vila Velha foi citada espontaneamente pelo coronel. Eu ainda não havia chegado a esse tópico, mas ele fez questão de lembrar. É um sinal.

"Renata (Abreu) disse que tem candidatura para Vitória (Ramalho). Mas, da minha parte, ainda não", frisou o secretário de Segurança Pública.

Ele evitou tecer muitos comentários a respeito do cenário eleitoral, disse estar focado nos trabalhos da pasta.

O fato é que, como o lugar que ocupa no primeiro escalão do governo Renato Casagrande (PSB) evidencia, o coronel é casagrandista.

E, entre os aliados do socialista, há diversos pré-candidatos a prefeito de Vitória: João Coser (PT), Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB) e o mais próximo deles, Tyago Hoffmann (PSB), somente para citar alguns exemplos.

Se for lançado pelo Podemos na Capital, Ramalho pode tirar votos do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos), delegado licenciado da Polícia Civil, que certamente vai tentar ser reconduzido à chefia do Executivo municipal.

O Podemos em Vitória, por enquanto, está sem diretório municipal e até sem comissão provisória. O coronel da reserva da PM poderia assumir o comando do partido na cidade.

É do interesse de Arnaldinho e de Linhalis, que era vice-prefeito de Vila Velha, que Ramalho dispute em Vitória, que mantenha o foco no Congresso Nacional pensando em 2026, enfim, qualquer coisa, menos que concorra contra o atual prefeito canela-verde.

Já para o Palácio Anchieta, alguém que possa rivalizar com Pazolini seria uma boa. O prefeito de Vitória, apesar de ter cessado os ataques ao governador, está longe de ser um aliado.

Ele não se diz bolsonarista, não declarou voto nas eleições presidenciais do ano passado, mas está no campo da centro-direita, que flerta com esse espectro. Ramalho, por sua vez, foi de "CasaNaro" , apoiou Casagrande e Bolsonaro.

A ESTRATÉGIA

Embora, em entrevista à coluna, Ramalho tenha preferido não falar muito dos planos eleitorais, preservando assim a atuação na Sesp, quem acompanha o secretário nas redes sociais nota que a estratégia de se colocar no jogo é bem clara.

Ele aparece cobrando leis mais duras para combater o crime, deixa-se filmar com arma na mão, ironiza pessoas presas e até flerta com clubes de tiro. Também aventura-se na cozinha e em vídeos — dependendo do humor do espectador — cômicos.