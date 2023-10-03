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Começando em 2023

A proposta do governo do ES para reajustar salários de policiais e bombeiros

Ideia é pagar 4% de aumento em dezembro de 2023 e o mesmo percentual em cada um dos próximos três anos. Além do reajuste linear, concedido a todos os servidores. Mas há uma condição

Públicado em 

03 out 2023 às 14:55
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Bombeiros e policiais militares atendem ocorrência no bairro Bonfim após criminosso incendiarem um carro de reportagem da TV Tribuna
Policiais militares atendem ocorrência no bairro Bonfim, Vitória, após criminosos incendiarem um carro de reportagem da TV Tribuna Crédito: Vitor Jubini
O governo do Espírito Santo pretende conceder 4% de reajuste salarial aos servidores da Segurança Pública — policiais militares, civis, penais e bombeiros militares — em dezembro de 2023 e o mesmo percentual, anualmente, até 2026. Isso além do reajuste linear, a ser pago a todos os funcionários públicos. 
A proposta, de acordo com a assessoria do governador Renato Casagrande (PSB), foi apresentada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) a entidades de classe nesta terça-feira (3).
O reajuste linear, contudo (o que é além dos 4%), somente vai ser aplicado a depender da receita de cada ano.
Nos últimos tempos, cabe lembrar, isso tem sido pago. Em 2023, o aumento, para todos os servidores, foi de 5%.
Na prática, os funcionários da Segurança Pública teriam um reajuste diferenciado, acima dos demais.
Um policial militar, por exemplo, receberia os 5% de reajuste linear + os 4% do aumento exclusivo para as forças de segurança.
A PROPOSTA PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
  • 4% em dezembro de 2023 (outros 5% já foram pagos, para todos os servidores estaduais)
  • 4% em 2024 + reajuste linear concedido a todos os servidores
  • 4% em 2025 + reajuste linear concedido a todos os servidores
  • 4% em 2026 + + reajuste linear concedido a todos os servidores
As entidades de classe podem apresentar uma contraproposta. As negociações estão em andamento.
De acordo com a Seger, o impacto financeiro previsto, ao final dos quatro anos de implementação dos reajustes específicos para os servidores da Segurança Pública, é de R$670 milhões.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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