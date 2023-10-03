A proposta do governo do ES para reajustar salários de policiais e bombeiros

Policiais militares atendem ocorrência no bairro Bonfim, Vitória, após criminosos incendiarem um carro de reportagem da TV Tribuna Crédito: Vitor Jubini

O governo do Espírito Santo pretende conceder 4% de reajuste salarial aos servidores da Segurança Pública — policiais militares, civis, penais e bombeiros militares — em dezembro de 2023 e o mesmo percentual, anualmente, até 2026. Isso além do reajuste linear, a ser pago a todos os funcionários públicos.

A proposta, de acordo com a assessoria do governador Renato Casagrande (PSB), foi apresentada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) a entidades de classe nesta terça-feira (3).

O reajuste linear, contudo (o que é além dos 4%), somente vai ser aplicado a depender da receita de cada ano.

Na prática, os funcionários da Segurança Pública teriam um reajuste diferenciado, acima dos demais.

Um policial militar, por exemplo, receberia os 5% de reajuste linear + os 4% do aumento exclusivo para as forças de segurança.

A PROPOSTA PARA A SEGURANÇA PÚBLICA

4% em dezembro de 2023 (outros 5% já foram pagos, para todos os servidores estaduais)

4% em 2024 + reajuste linear concedido a todos os servidores

4% em 2025 + reajuste linear concedido a todos os servidores

4% em 2026 + + reajuste linear concedido a todos os servidores

As entidades de classe podem apresentar uma contraproposta. As negociações estão em andamento.