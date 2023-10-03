A proposta do governo do ES para reajustar salários de policiais e bombeiros

O governo do Espírito Santo pretende conceder 4% de reajuste salarial aos servidores da Segurança Pública — policiais militares, civis, penais e bombeiros militares — em dezembro de 2023 e o mesmo percentual, anualmente, até 2026. Isso além do reajuste linear, a ser pago a todos os funcionários públicos.
A proposta, de acordo com a assessoria do governador Renato Casagrande (PSB), foi apresentada pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) a entidades de classe nesta terça-feira (3).
O reajuste linear, contudo (o que é além dos 4%), somente vai ser aplicado a depender da receita de cada ano.
Na prática, os funcionários da Segurança Pública teriam um reajuste diferenciado, acima dos demais.
Um policial militar, por exemplo, receberia os 5% de reajuste linear + os 4% do aumento exclusivo para as forças de segurança.
A PROPOSTA PARA A SEGURANÇA PÚBLICA
As entidades de classe podem apresentar uma contraproposta. As negociações estão em andamento.
De acordo com a Seger, o impacto financeiro previsto, ao final dos quatro anos de implementação dos reajustes específicos para os servidores da Segurança Pública, é de R$670 milhões.