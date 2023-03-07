Reajuste salarial para servidores do ES será de 5%, diz Casagrande

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, informou que o reajuste salarial para os servidores do Estado será de 5% e de forma linear. A previsão é que o projeto de lei com os novos valores seja enviado à Assembleia Legislativa nas próximas semanas, para pagamento reajustado já na folha de abril.

O percentual foi divulgado por Casagrande nesta terça-feira (07), durante a coletiva de lançamento do Fundo Cidades 2023. Segundo informações do governo, o reajuste contemplará mais de 95 mil profissionais, entre ativos (efetivos, comissionados e designação temporária), aposentados e pensionistas.

O último aumento do funcionalismo aconteceu em fevereiro do ano passado, quando os servidores tiveram um reajuste linear de 6%.

O governador Renato Casagrande durante anúncio do Planejamento estratégico 2023/2026 Crédito: Carlos Alberto Silva

“Este ano nós vamos dar um reajuste linear para o servidores, mas o percentual não está definido ainda. Estou discutindo com a equipe. Vamos vendo os primeiros meses de receita para ver até onde a gente pode (reajustar), mas algum reajuste linear eu darei este ano sim”, afirmou o governador durante a divulgação do planejamento estratégico, no último dia 28 de fevereiro.

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