Crianças aprendem em escola que Arnaldinho é "superprefeito". "Não é politicagem", rebate diretora

Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV

No final do ano passado, a Unidade Municipal de Ensino Infantil (Umei) Tia Nenzinha, localizada no bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, elaborou um projeto que tem sido aplicado em 2023: apresentar profissionais às crianças como super-heróis. A ideia é inspirá-los a serem policiais, dentistas ou até... prefeitos.

Os alunos, de quatro anos de idade, aprenderam, no quadro, que Arnaldinho é um "super-humano". Em uma folha de A4 que contava com a foto do prefeito, deveriam escrever a primeira e a última letra do nome dele. Em outra, também com a imagem de Arnaldinho, colorir a letra P, de prefeito.

No quadro branco, Arnaldinho é apresentado como "super-humano" Crédito: Reprodução/Instagram Umei Tia Nenzinha

Criança de quatro anos, da Umei Tia Nenzinha, colore a letra "p", de prefeito, em folha com foto de Arnaldinho Borgo Crédito: Reprodução/Instagram Umei Tia Nenzinha

Ao final, o chefe do Executivo recebeu uma capa e uma máscara de super-herói. O procedimento foi o mesmo adotado quando pessoas de outras profissões estiveram na escola.

A questão é que prefeito é uma atividade que envolve exposição pública e conquista de votos. Pré-candidatíssimo à reeleição, Arnaldinho apareceu, na ordem de serviço, cercado e admirado por crianças e não deixou de aproveitar a oportunidade nas redes sociais.

A Constituição Federal proíbe a utilização do aparelho estatal para promoção pessoal. O ato pode caracterizar improbidade administrativa.

Aliás, o vídeo do prefeito sendo aclamado como "super" pelas crianças foi publicado no perfil da Umei Tia Nenzinha no Instagram. A coluna não vai reproduzir as imagens aqui para não expor os alunos.

Nota enviada pela assessoria de imprensa de Arnaldinho Borgo diz que ele "ficou muito lisonjeado por ter recebido homenagem de crianças que trabalham em sala de aula, desde 2022, a importância da educação na formação de pessoas que contribuem para o desenvolvimento da sociedade e que são tratados como heróis por eles". (Veja a nota na íntegra no final deste texto)

A diretora da escola, Delsa Zanette, que ocupa o cargo há seis anos, diz que Arnaldinho não sabia que seria homenageado. "Ele não pode pagar por algo que ele nem sabia", argumentou a educadora, em entrevista à coluna nesta quarta (4).

"Nossa intenção não foi fazer política dentro da escola e sim falar que as crianças podem ser algo na vida. Por que não pode ser prefeito? Não sou política. Minha cabeça pensa pedagogicamente", complementou.

"Não estamos fazendo politicagem na escola e sim um trabalho de excelência " Delsa Zanette - Diretora da Umei Tia Nenzinha

A diretora afirmou à coluna que a assinatura da ordem de serviço estava marcada para 16h30, com a presença do prefeito na escola.

Normalmente, os alunos são dispensados às 17h, mas, neste dia, a unidade avisou que os pais ou responsáveis poderiam buscar as crianças mais cedo, antes do evento da prefeitura, ou deixá-las participar.

"Quando a gente estava em uma escola insalubre ninguém falava nada. Agora, que a escola está bonita e legal, começa um monte de pedrada. Estão falando de doutrinação e isso não existe", rebateu Delsa Zanette.

O projeto das superprofissões continua. Uma cerimonialista e um jornalista, por exemplo, devem passar por lá.

"O serviço público deve primar pela impessoalidade " Paulo Loureiro - Diretor de Comunicação do Sindiupes

Diretor de Comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo (Sindiupes), Paulo Loureiro viu o vídeo da homenagem feita ao prefeito de Vila Velha e, à coluna, avaliou que "o serviço público deve primar pela impessoalidade.

"É uma propaganda subliminar. Não concordamos com esse tipo de atividade."

O QUE DIZ ARNALDINHO

O prefeito Arnaldinho Borgo ficou muito lisonjeado por ter recebido homenagem de crianças que trabalham em sala de aula, desde 2022, a importância da educação na formação de pessoas que contribuem para o desenvolvimento da sociedade e que são tratados como heróis por eles.

Projeto que já contou a história de policiais, agricultores, médicos, professores e todos eles foram pessoalmente na escola receber homenagens. Ontem, durante a assinatura da ordem de serviço de construção do segundo bloco da UMEI Tia Nenzinha, que vai atender mais 350 crianças de 2 a 5 anos (o primeiro bloco foi entregue nesse ano após seis anos em construção e atende 290 alunos), o prefeito recebeu a homenagem e agradeceu.

A convivência com alunos da rede municipal é rotina do prefeito. Periodicamente é realizado o projeto Gabinete Mirim onde crianças vão até a prefeitura e conhecem a estrutura das secretarias e do gabinete do prefeito. A história da cidade, estudo político, mandatários de Vila Velha, fazem parte do conteúdo escolar há anos. Inclusive, os escritores Francisco Aurelio Ribeiro e Luiz Guilherme Santos Neves relatam isso no livro “Vila Velha, nosso município. Visão geral e estudos”, da editora Formar que estuda História, Geografia, Cultura e Arte canela-verde.

O QUE DIZ A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria de Educação informa que o trabalho da escola foi criado em 2022 e tem como objetivo ensinar as crianças a importância das profissões e no dia a dia como é a divisão de responsabilidades existentes. Nesse período foi trabalhado em sala de aula a formação escolar que é preciso para ocupar alguns desses postos de trabalho.

No campo, como é a rotina do agricultor familiar. Com isso trabalhamos o conhecimento histórico e geográfico da cidade. Na segurança, como é o trabalho do policial, a formação necessária e a rotina de trabalho de servir e proteger. O médico, o período que estuda, como serve à população e aqui inserido um pouco da ciência. Com a política a mesma coisa. A referência mais próxima dos alunos nessa faixa etária é o prefeito da cidade, suas atribuições e responsabilidades.