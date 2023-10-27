Denninho rompe com Pazolini e anuncia parceria com coronel Ramalho

Deputado estadual Denninho Silva Crédito: Lucas S. Costa/Ales

Então vereador de Vitória, Denninho Silva (União Brasil) contou com o apoio do prefeito da cidade, Lorenzo Pazolini (Republicanos), para se eleger deputado estadual no ano passado. Pazolini até apareceu na propaganda de TV do aliado. O prefeito, aliás, acumulou rusgas no próprio partido por não ter se empenhado na campanha de candidatos do Republicanos à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados da mesma forma.

A proximidade entre os dois continuou após Denninho tomar posse como parlamentar estadual. Isso ficou evidente em agendas públicas e fotos postadas em redes sociais.

Mas tudo mudou. A última vez que o deputado falou com Pazolini, de acordo com Denninho, foi na quarta-feira (25). Em entrevista à coluna nesta sexta (27), ele afirmou que não há mais diálogo com o republicano.

Sobre as eleições do ano que vem, quando o prefeito muito provavelmente vai tentar a reeleição, o deputado já adiantou que vai estar em outro palanque: "Com Pazolini não vou estar".

Ele não quis contar como foi a conversa da última quarta. "Não quero entrar no mérito da conversa. Foi assunto de trabalho. Mas se tornou inviável ficar ao lado de Pazolini", ressaltou.

Questionado pela coluna se o afastamento teria algo a ver com a construção de um Centro Pop (Centro de Referência Especializado de Assistência Social para População de Rua), o deputado não disfarçou o incômodo.

"O prefeito vai inaugurar dia 4 um local para atender morador de rua na Avenida Fernando Ferrari. A obra já está pronta e eu só soube disso sexta-feira. Isso afeta doze bairros e a comunidade não foi nem comunicada", reclamou Denninho.

"Nada contra morador de rua, mas falou diálogo", complementou.

Já nesta quinta, conforme a coluna apurou, várias pessoas ligadas ao deputado foram exoneradas de cargos comissionados na Prefeitura de Vitória.

Denninho negou que os servidores desligados tenham sido indicados por ele, mas admitiu que são "pessoas próximas".

"São pessoas que prestam um serviço de qualidade e ajudaram o prefeito. Covardemente, ele exonerou todas elas " Denninho Silva (União Brasil) - Deputado estadual

Denninho Silva e coronel Ramalho Crédito: Instagram/@denniho_silva

Já nesta sexta (27), Denninho encontrou-se com o secretário estadual de Segurança Pública, o coronel da reserva da PM Alexandre Ramalho (Podemos).

No Instagram, o deputado publicou que há uma "parceria firmada" entre os dois. "Em breve, o Espírito Santo, principalmente nossa capital, receberá uma notícia maravilhosa".

Ramalho é um possível candidato a prefeito de Vitória. O coronel tem potencial para tirar votos de Pazolini, que é delegado da Polícia Civil.

Uma pessoa próxima ao secretário afirmou que não há parceria eleitoral alguma alinhavada com Denninho e que a conversa desta sexta foi apenas cordial.

O próprio Denninho não abriu o jogo sobre o que seria o acordo. Ele poderia ser vice de Ramalho?

"Posso ser até eu o candidato (a prefeito de Vitória), mas isso é uma coisa a ser definida por um grupo político" Denninho Silva (União Brasil) - Deputado estadual

O parlamentar afirmou à coluna que, por enquanto, segue filiado ao União Brasil. Primo dele e um dos principais aliados, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, já saiu do União e foi para o MDB.

Apesar de ter sido, até agora, próximo a Pazolini, Denninho também é casagrandista e segue na base do governador.

O QUE DIZ PAZOLINI

A coluna tentou contato com o prefeito Lorenzo Pazolini, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. Depois, a Prefeitura de Vitória, por meio da assessoria de imprensa, enviou uma nota.

"A Prefeitura de Vitória destaca e reconhece o incansável compromisso do deputado estadual Denninho Silva em defesa da população e seu notável histórico de trabalho visando à melhoria da qualidade de vida na capital", diz o texto.