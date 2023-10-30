João Coser: "Nunca diria que a população de Vitória é de direita"

PT confirma pré-candidatura de João Coser à Prefeitura de Vitória Crédito: Divulgação

O PT confirmou, na semana passada, a pré-candidatura do deputado estadual João Coser à Prefeitura de Vitória em 2024. Foi apenas uma formalidade, uma vez que a participação dele no pleito era dada como certa há tempos. Mas, com a recente chancela, o petista passa a falar publicamente e com mais ênfase sobre os planos eleitorais.

No sábado (28), ele concedeu a primeira entrevista sobre o assunto após a decisão da Executiva municipal do partido. Falou com a coluna no Pedra Azul Summit , evento da Rede Gazeta que reúne lideranças empresariais.

Coser comandou a Prefeitura de Vitória por dois mandatos, de 2005 a 2012. Tentou voltar a ser prefeito da Capital na eleição de 2020, mas foi derrotado, no segundo turno, por Lorenzo Pazolini (Republicanos). Em 2022, conquistou uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Uma questão óbvia sobre a empreitada do PT em Vitória no ano que vem é: por que o resultado seria diferente do que houve em 2020?

E mais: por que a centro-esquerda deveria apostar numa candidatura logo do Partido dos Trabalhadores na capital de um Estado com forte sentimento antipetista?

O próprio Coser respondeu:

"(Em 2020) tínhamos um ambiente muito difícil, muito polarizado, com Bolsonaro presidente, um momento hostil contra o PT. Naquele momento, Lula estava condenado. Hoje, Lula é presidente da República, é uma diferença grande. O governador do Estado tinha outras candidaturas, como Gandini (Cidadania) e Serginho (Sérgio Sá, então filiado ao PSB). Eu não tive o apoio institucional e político de muita gente que, hoje, espero ter. E eu estava sem mandato, afastado da política, há muito tempo."

"(Em 2020), fui vitorioso, porque consegui passar por tudo sozinho, o PT sozinho. Chegamos ao segundo turno com quase 42% dos votos" João Coser (PT) - Deputado estadual

"Tive o melhor desempenho (entre os candidatos do PT) nas capitais. E, em 2022, tive 58 mil votos, fui o terceiro mais votado para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo."

Algumas considerações:

O PT não elegeu nenhum prefeito nas capitais brasileiras em 2020. Foi a primeira vez que isso ocorreu desde a redemocratização. No Espírito Santo, não emplacou nenhum prefeito.

Até em relação a vereadores ficou enfraquecido. Elegeu apenas dois nas principais cidades da Grande Vitória, um em Cariacica e uma em Vitória e hoje conta apenas com Karla Coser, filha do ex-prefeito, na Câmara da Capital.

Ou seja, aquele foi um ano, realmente, de derrotas históricas para o petismo.

Em 2022, além da eleição de Coser e da reeleição de Iriny Lopes na Assembleia, o partido obteve duas cadeiras na Câmara dos Deputados pelo Espírito Santo, com a reeleição de Helder Salomão, o mais votado do Estado, e a eleição de Jack Rocha, presidente estadual do PT.

Isso poderia indicar uma trajetória ascendente, mas cada eleição é uma eleição.

DIREITA X ESQUERDA

Falando agora do antipetismo, esse é um sentimento presente no Espírito Santo. Não é preciso nem números para atestar, pois é algo perceptível que paira no ar, mas vamos aos percentuais.

Em 2022, se dependesse apenas dos eleitores capixabas, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) venceria Lula (PT) no segundo turno por 58,04% contra 41,06%.

Em Vitória, isoladamente, o placar foi de 54,70% a 45,30%, denotando menos vantagem para o bolsonarismo, mas, ainda assim, com a derrota do maior líder do PT.

Se a eleição municipal for contaminada pelo debate nacional, em que a ideologia fala mais alto, apostar numa candidatura do PT em 2024 em Vitória não é um risco para a centro-esquerda e até algo benéfico para Pazolini — um político de centro-direita — que deve tentar a reeleição?

Para Coser, o histórico de votações na capital do Espírito Santo aponta que não.

"A população de Vitória sempre votou democraticamente, inclusive no PT. Eu fui prefeito duas vezes, e o Vitor (Buaiz) uma vez. Os demais prefeitos sempre foram de esquerda ou centro-esquerda: Paulo Hartung, Luiz Paulo (Vellozo Lucas), Luciano Rezende", lembrou o petista.

"Mesmo com a eleição do atual prefeito (em 2020), eu nunca afirmaria que a população de Vitória é de direita" João Coser (PT) - Deputado estadual

"Mesmo que o Lula não tenha vencido as eleições (de 2022) em Vitória, nós sempre tivemos sucesso. Acho que em 2024 o país estará menos polarizado. Com os acertos do governo Lula, acredito que vamos ter muito mais força."

"A CIDADE ESTÁ ISOLADA"

Histórica e empiricamente, as eleições municipais são muito mais moldadas pelas necessidades mais prementes da população do que pelo debate ideológico, por vezes vazio de significado concreto.

O ex-prefeito de Vitória também aposta que isso vai se repetir em 2024. A ver.

Desde já, ele faz críticas à administração de Pazolini.

Na conversa com a coluna, Coser frisou várias vezes que a cidade está isolada, dado o perfil do atual prefeito, que fez oposição ao governador Renato Casagrande (PSB) nos dois primeiros anos de mandato e depois tentou uma aproximação institucional que não engrenou.

E, embora o Republicanos seja do Centrão, que ingressou no governo Lula em troca de cargos e benesses, no Espírito Santo o partido segue distante do Palácio do Planalto.

"A Grande Vitória está avançando e Vitória está paralisada. Os prefeitos de Vila Velha, Cariacica e Serra estão conseguindo aportes para grandes projetos. Temos que recuperar o tempo perdido" João Coser (PT) - Deputado estadual

Bem, espera-se que os governos estadual e federal não deixem de investir numa cidade apenas devido ao fato de o prefeito não ser um aliado, pois quem sai perdendo é a população.

Mas é fato que, com uma proximidade política, as coisas fluem mais rapidamente, com proatividade e sem briga de egos.

João Coser e Renato Casagrande no Pedra Azul Summit Crédito: Cloves Louzada

Quanto ao "apoio institucional" que Coser espera, ele quer, sim, o endosso oficial de Casagrande no pleito de 2024. O PT, desde 2022, é parceiro da atual gestão estadual.

O governador, entretanto, tem vários outros aliados como pré-candidatos: o deputado estadual Tyago Hoffmann (PSB), o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), o subsecretário Luiz Paulo Vellozo Lucas (PSDB)... só para citar alguns.