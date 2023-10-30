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Governador do RS

Eduardo Leite vem a Vitória para participar de fórum

Presidente nacional do PSDB vai falar no 11ª Fórum Liberdade e Democracia

Públicado em 

30 out 2023 às 14:32
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em evento do PSDB, em Vitória
Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em evento do PSDB, em Vitória Crédito: Rodger Timm/Divulgação
O governador do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, vem a Vitória em breve para participar do 11º Fórum Liberdade e Democracia, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã.
O evento vai ocorrer nos dias 9 e 10 de novembro e tem como tema “Brasil: acesso liberado”.
Leite comanda o PSDB em um momento sensível do partido. No Espírito Santo, particularmente, a sigla perdeu o vice-governador, Ricardo Ferraço, que migrou para o MDB.
O Fórum Liberdade e Democracia vai contar, ao todo, com 14 nomes dos cenários político e econômico.
Entre eles, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, atualmente diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra; o ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de Política Econômica Adolfo Sachsida; e o economista e diretor de Política Monetária do Banco Central Gabriel Muricca Galípolo.
Inscrições podem ser feitas no site www.forumvitoria.com.br.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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