Eduardo Leite vem a Vitória para participar de fórum

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, em evento do PSDB, em Vitória Crédito: Rodger Timm/Divulgação

O governador do Rio Grande do Sul e presidente nacional do PSDB, Eduardo Leite, vem a Vitória em breve para participar do 11º Fórum Liberdade e Democracia, realizado pelo Instituto Líderes do Amanhã.

O evento vai ocorrer nos dias 9 e 10 de novembro e tem como tema “Brasil: acesso liberado”.

O Fórum Liberdade e Democracia vai contar, ao todo, com 14 nomes dos cenários político e econômico.

Entre eles, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB); o ex-ministro da Fazenda Joaquim Levy, atualmente diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra; o ex-ministro de Minas e Energia e ex-secretário de Política Econômica Adolfo Sachsida; e o economista e diretor de Política Monetária do Banco Central Gabriel Muricca Galípolo.