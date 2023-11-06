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Obra retomada

Cais das Artes: governo do ES ainda investiga pagamentos indevidos

Obra foi retomada após acordo judicial. Enquanto isso, processo de responsabilização de empresa ainda tramita na administração estadual. Secont apura pagamentos milionários antecipados

Públicado em 

06 nov 2023 às 13:06
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Cais das Artes
Obras do Cais das Artes, na Enseada do Suá Crédito: Fernando Madeira
As obras do Cais das Artes, complexo cultural a ser inaugurado em Vitória, finalmente, foram retomadas após um acordo judicial entre o estado do Espírito Santo a empresa executora dos trabalhos.
Resta um processo no Tribunal de Contas (TCES), cujo julgamento foi adiado até que a Corte comprove o cumprimento do pacto firmado entre as partes.
Mas na Secretaria de Controle e Transparência, do próprio governo estadual, também há uma pendência. Após apontamentos da área técnica do TCES, a Secont abriu, em maio de 2022, um Processo Administrativo de Responsabilização (PAR).
O procedimento tem como base a  Lei Anticorrupção, para apurar possíveis irregularidades nas obras do Cais das Artes e do estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O mesmo consórcio de empresas atuou nos dois empreendimentos.
Sob escrutínio, há uma série de suspeitas que, se comprovadas, podem levar as empresas responsáveis a serem enquadradas na Lei Federal 12.846/2013, em trechos que tratam de fraude e manipulação.
Isso implicaria em pagamento de multa, que pode chegar a 20% do valor do faturamento bruto anual.
Entre as supostas irregularidades, há o pagamento de R$ 54 milhões antecipadamente à empresa que executa as obras do Cais das Artes o que, para a área técnica do TCES, foi irregular e causou prejuízo aos cofres públicos.
A própria área técnica, no processo que tramita na Corte de Contas, entretanto, posicionou-se a favor do arquivamento do caso após o acordo judicial firmado entre o governo e a empresa. Os conselheiros do Tribunal decidiram aguardar e fiscalizar se o acordo vai ser mesmo cumprido.
A Secont, por sua vez, informou à coluna que o PAR segue tramitando:
O Processo Administrativo de Responsabilização que envolve a obra do Cais das Artes está em análise de arguição de preliminar de mérito apresentada por uma das partes. Finalizada essa etapa, caso insubsistente a referida preliminar, segue para emissão de Relatório Final pela área técnica. Somente após a entrega do Relatório pela Comissão Processante é que o processo estará apto à decisão final, nos moldes definidos pela Lei n. 12846/13 e regulamentações.
Legalmente, é possível que um processo em âmbito judicial tenha um desfecho e, na área administrativa, um procedimento sobre os mesmos fatos conclua algo diferente.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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