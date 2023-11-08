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Eleições 2024

De olho na Prefeitura da Serra, deputado oficializa permanência no Podemos

Alexandre Xambinho havia conseguido aval do TRE para sair do partido, mas mudou de ideia. Veja o que está em jogo

Públicado em 

08 nov 2023 às 02:15
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Filiação do deputado estadual Alexandre Xambinho ao Podemos
Gilson Daniel, Alexandre Xambinho, Renata Abreu e Victor Linhalis Crédito: Divulgação
O deputado estadual Alexandre Xambinho estava filiado ao PSC, que deixou de existir ao se fundir ao Podemos. O parlamentar acionou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e obteve o aval para sair do partido, mas mudou de ideia. Junto com Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, que também pretendia deixar a legenda, ele recalculou a rota.
Nesta terça-feira (7), em Brasília, Xambinho oficializou a permanência no Podemos. Ele vai presidir a sigla na Serra, seu reduto eleitoral. Mais que isso, o parlamentar pretende ser candidato à prefeitura da cidade.
Aliado do prefeito Sérgio Vidigal (PDT), ele afirmou que, se o atual chefe do Executivo não tentar a reeleição, a oportunidade para o Podemos estará dada no ano que vem: "O prefeito ainda não se posicionou se é candidato ou não. Se ele não for, a gente pode disputar a eleição".
"Através da minha liderança, vamos construir o partido na cidade para disputar a majoritária. Estou colocando meu nome à disposição", complementou Xambinho.
Como a reportagem de A Gazeta mostrou, no último dia 23, a permanência do deputado e de Marcelo Santos no Podemos deu-se após um acordo com o presidente estadual da legenda, o deputado federal Gilson Daniel.
Gilson era criticado internamente por centralizar as decisões e deixar pouca influência para outros filiados com mandato, como o próprio Marcelo e o deputado federal Victor Linhalis.
Uma alternativa aventada foi a criação de um conselho estadual, em que os rumos do partido seriam definidos de forma coletiva. 
De acordo com Xambinho, entretanto, isso não vai ser necessário. "Vamos fazer a recomposição da Executiva estadual. Com a recomposição, não vamos fazer um conselho, mas reuniões periódicas para ouvir as principais lideranças", contou.
"Faltou muito diálogo no início (no Podemos), agora chegamos a um entendimento "
Alexandre Xambinho (Podemos) - Deputado estadual
Mas se era possível contornar o cenário, a Justiça Eleitoral teve trabalho, em vão, para garantir a Xambinho o direito de trocar de partido? 
"Foi importante eu estar liberado (pelo TRE) para a Executiva estadual do Podemos refletir, me acolher e manter o Marcelo", avaliou o deputado.
Além de garantir a permanência de Xambinho, o Podemos, em evento realizado no Salão Verde da Câmara dos Deputados, nesta terça, filiou três prefeitos do Espírito Santo: Fernanda Milanese, de Boa Esperança; Nei Castelari, de Rio Novo do Sul; e Romário Vieira, de Iúna.
O empresário Marcus Azevedo Batista, de São Mateus, foi outro a assinar a ficha de filiação ao partido.
A legenda, assim, fortalece-se para o pleito de 2024.
O Podemos do Espírito Santo tem hoje dois deputados federais — Gilson e Linhalis —; quatro estaduais, Xambinho, Marcelo, Allan Ferreira e Lucas Scaramussa; um senador, Marcos do Val; e dois prefeitos na Grande Vitória, Arnaldinho Borgo (Vila Velha) e Wanderson Bueno (Viana).
Recentemente, perdeu Guerino Balestrassi, de Colatina, que migrou para o MDB.
A coluna não conseguiu contato com Gilson Daniel. Ao site do Podemos nacional, ele afirmou que “chegam três prefeitos e um futuro prefeito. Agradeço a eles por acreditarem no Podemos”, afirma, para acrescentar: "Estamos muito felizes com a chegada de vocês. A eleição do ano que vem vai consolidar ainda mais o partido no Espírito Santo".

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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