De olho na Prefeitura da Serra, deputado oficializa permanência no Podemos

Gilson Daniel, Alexandre Xambinho, Renata Abreu e Victor Linhalis Crédito: Divulgação

O deputado estadual Alexandre Xambinho estava filiado ao PSC, que deixou de existir ao se fundir ao Podemos. O parlamentar acionou o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) e obteve o aval para sair do partido, mas mudou de ideia. Junto com Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, que também pretendia deixar a legenda, ele recalculou a rota

Nesta terça-feira (7), em Brasília, Xambinho oficializou a permanência no Podemos. Ele vai presidir a sigla na Serra, seu reduto eleitoral. Mais que isso, o parlamentar pretende ser candidato à prefeitura da cidade.

Aliado do prefeito Sérgio Vidigal (PDT), ele afirmou que, se o atual chefe do Executivo não tentar a reeleição, a oportunidade para o Podemos estará dada no ano que vem: "O prefeito ainda não se posicionou se é candidato ou não. Se ele não for, a gente pode disputar a eleição".

"Através da minha liderança, vamos construir o partido na cidade para disputar a majoritária. Estou colocando meu nome à disposição", complementou Xambinho.

Gilson era criticado internamente por centralizar as decisões e deixar pouca influência para outros filiados com mandato, como o próprio Marcelo e o deputado federal Victor Linhalis.

De acordo com Xambinho, entretanto, isso não vai ser necessário. "Vamos fazer a recomposição da Executiva estadual. Com a recomposição, não vamos fazer um conselho, mas reuniões periódicas para ouvir as principais lideranças", contou.

"Faltou muito diálogo no início (no Podemos), agora chegamos a um entendimento " Alexandre Xambinho (Podemos) - Deputado estadual

Mas se era possível contornar o cenário, a Justiça Eleitoral teve trabalho, em vão, para garantir a Xambinho o direito de trocar de partido?

"Foi importante eu estar liberado (pelo TRE) para a Executiva estadual do Podemos refletir, me acolher e manter o Marcelo", avaliou o deputado.

Além de garantir a permanência de Xambinho, o Podemos, em evento realizado no Salão Verde da Câmara dos Deputados, nesta terça, filiou três prefeitos do Espírito Santo: Fernanda Milanese, de Boa Esperança; Nei Castelari, de Rio Novo do Sul; e Romário Vieira, de Iúna.

O empresário Marcus Azevedo Batista, de São Mateus, foi outro a assinar a ficha de filiação ao partido.

A legenda, assim, fortalece-se para o pleito de 2024.

O Podemos do Espírito Santo tem hoje dois deputados federais — Gilson e Linhalis —; quatro estaduais, Xambinho, Marcelo, Allan Ferreira e Lucas Scaramussa; um senador, Marcos do Val; e dois prefeitos na Grande Vitória, Arnaldinho Borgo (Vila Velha) e Wanderson Bueno (Viana).