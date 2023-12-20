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Judiciário

A batalha pelo Fórum da Serra: mudança de endereço à vista

Varas cíveis já saíram de Serra Sede. Destino das Varas criminais, e mais, estão em jogo

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 02:16

Públicado em 

20 dez 2023 às 02:16
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Fórum Cível da Serra funciona em prédio alugado
Fórum Cível da Serra funciona em prédio alugado Crédito: Divulgação/TJES
Não é de hoje que o tema "Fórum da Serra" movimenta os bastidores e debates públicos na cidade. Em 1º de dezembro de 2017, as Varas cíveis foram retiradas do antigo prédio, em Serra Sede, e realocadas em um imóvel alugado no bairro São Geraldo. Varas criminais, porém, permaneceram no antigo endereço.
A coluna apurou que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já alugou um espaço contíguo ao fórum cível para abrigar as Varas criminais, encerrando totalmente a permanência em Serra Sede.
Houve reações. No início de dezembro, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT), vereadores e representantes da associação empresarial do bairro estiveram no TJES, para falar com o então presidente, Fábio Clem. Os moradores e comerciantes de Serra Sede não querem a saída do fórum de lá. Aliás, pedem o retorno do fórum cível para a região.
A prefeitura pretende doar um terreno para que o Judiciário estadual construa um novo fórum, que concentraria as Varas cíveis e criminais.
Uma opção é uma área em Laranjeiras. Mas há também o campo do Serra, o clube de futebol, que foi comprado pela prefeitura por R$ 8 milhões em 2023 e fica em Serra Sede. 
A aquisição foi uma espécie de socorro ao clube, que estava endividado. Com os R$ 8 milhões, o Serra quitou as dívidas. A prefeitura, por sua vez, pretende construir a "Universidade da Criança" no local, a não ser que o TJES decida erguer o novo Fórum da Serra lá. 
"Se o fórum topar vir para a Serra (sede), eu tenho uma outro espaço em que posso construir a Universidade da Criança. O projeto está quase pronto. O Serra (o clube de futebol) ainda está lá. O prazo para eles saírem é fevereiro o ano que vem", contou Vidigal.
Serra Sede é o centro antigo do município. É mais longe de Vitória, em comparação com Laranjeiras. O outro terreno que a prefeitura pode doar fica perto do Terminal de Laranjeiras, ponto nevrálgico do Sistema Transcol, o que facilitaria o deslocamento das pessoas que precisassem ir à unidade judiciária.
PERMUTA
De acordo com Vidigal, tanto ao oferecer o campo do Serra quanto o terreno em Laranjeiras, a ideia é fazer uma permuta como o TJES. Em troca da área, a prefeitura ficaria com o prédio em que estão as Varas criminais, em Serra Sede. 
"A prefeitura está meio espalhada na cidade. Eu daria uma concentrada naquele espaço, (colocaria lá) a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social, daria uma otimizada", afirmou o prefeito.
Construir um prédio, seja em Laranjeiras ou Serra Sede, entretanto, leva tempo. Por enquanto, de acordo com o que a coluna apurou, o destino das Varas criminais da Serra é mesmo migrar para o mesmo endereço em que se encontra o Fórum Cível. As salas já estão alugadas e passam por adequações.
O mandato do desembargador Fábio Clem à frente do TJES terminou. No último dia 14, Samuel Meira Brasil Jr. tomou posse como presidente da Corte.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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