A batalha pelo Fórum da Serra: mudança de endereço à vista

Fórum Cível da Serra funciona em prédio alugado Crédito: Divulgação/TJES

A coluna apurou que o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) já alugou um espaço contíguo ao fórum cível para abrigar as Varas criminais, encerrando totalmente a permanência em Serra Sede.

Houve reações. No início de dezembro, o prefeito Sérgio Vidigal (PDT), vereadores e representantes da associação empresarial do bairro estiveram no TJES, para falar com o então presidente, Fábio Clem. Os moradores e comerciantes de Serra Sede não querem a saída do fórum de lá. Aliás, pedem o retorno do fórum cível para a região.

A prefeitura pretende doar um terreno para que o Judiciário estadual construa um novo fórum, que concentraria as Varas cíveis e criminais.

A aquisição foi uma espécie de socorro ao clube, que estava endividado. Com os R$ 8 milhões, o Serra quitou as dívidas. A prefeitura, por sua vez, pretende construir a "Universidade da Criança" no local, a não ser que o TJES decida erguer o novo Fórum da Serra lá.

"Se o fórum topar vir para a Serra (sede), eu tenho uma outro espaço em que posso construir a Universidade da Criança. O projeto está quase pronto. O Serra (o clube de futebol) ainda está lá. O prazo para eles saírem é fevereiro o ano que vem", contou Vidigal.

Serra Sede é o centro antigo do município. É mais longe de Vitória, em comparação com Laranjeiras. O outro terreno que a prefeitura pode doar fica perto do Terminal de Laranjeiras, ponto nevrálgico do Sistema Transcol, o que facilitaria o deslocamento das pessoas que precisassem ir à unidade judiciária.

PERMUTA

De acordo com Vidigal, tanto ao oferecer o campo do Serra quanto o terreno em Laranjeiras, a ideia é fazer uma permuta como o TJES. Em troca da área, a prefeitura ficaria com o prédio em que estão as Varas criminais, em Serra Sede.

"A prefeitura está meio espalhada na cidade. Eu daria uma concentrada naquele espaço, (colocaria lá) a Secretaria de Direitos Humanos, Assistência Social, daria uma otimizada", afirmou o prefeito.