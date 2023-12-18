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Euclério defende fogos de R$ 805 mil na inauguração da Orla de Cariacica

Prefeito lembrou que a cerimônia vai ser um réveillon antecipado: "Cariacica está fazendo a festa mais econômica e Cariacica apanha"

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 12:19

Públicado em 

18 dez 2023 às 12:19
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Euclério Sampaio, Prefeito de Cariacica
No estúdio da CBN Vitória, a colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves e o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio Crédito: Fernando Madeira
O prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio (MDB), defendeu, nesta segunda-feira (12), a contratação de uma queima de fogos no valor de R$ 805 mil para celebrar a inauguração da orla do município, marcada para o próximo dia 27. O réveillon da cidade foi antecipado para a mesma data. Ou seja, a festa vai ser "duas em uma". Além dos fogos, a inauguração vai contar com shows do padre Anderson Gomes e da cantora gospel Bruna Olly. 
"Não vi ninguém publicando o valor de Vila Velha, Serra e Vitória. Vila Velha, R$ 6 milhões, Vitória, R$ 4 milhões. O da Serra é em cinco praias. Cariacica é o fogos mais barato do Espírito Santo e vai ser o de melhor qualidade", afirmou Euclério, após ser questionado pela coluna, em entrevista na Rádio CBN Vitória.
O Diário Oficial da Prefeitura de Vitória registrou, no dia 11 de dezembro, que a administração vai pagar R$ 3.937.000,00 pelo fornecimento de fogos de artifício de baixo ruído na orla da Praia de Camburi (no mar), Bairro Santo Antônio (no mar) e Bairro São Pedro (no mar)”.
"Cariacica está fazendo a festa mais econômica e Cariacica apanha. Cariacica tem o mesmo direito de qualquer cidade de fazer a festa para o seu povo", emendou Euclério. 
A cidade tem a menor renda per capita entre todos os municípios do Espírito Santo: R$ 3.567,11, de acordo com a revista Finanças dos Municípios Capixabas.
A ORLA
A Orla de Cariacica começou a ser construída em agosto de 2022 e custaram aproximadamente R$ 34 milhões. Desse valor, R$ 20 milhões saíram dos cofres do governo estadual e R$ 14 milhões, da prefeitura. 
O espaço, em Porto de Santana, vai contar com restaurantes, pista de skate, playground e contemplação da Baía de Vitória. 
Assista à integra da entrevista:

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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