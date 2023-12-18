Euclério defende fogos de R$ 805 mil na inauguração da Orla de Cariacica

No estúdio da CBN Vitória, a colunista de A Gazeta Letícia Gonçalves e o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio Crédito: Fernando Madeira

"Não vi ninguém publicando o valor de Vila Velha, Serra e Vitória. Vila Velha, R$ 6 milhões, Vitória, R$ 4 milhões. O da Serra é em cinco praias. Cariacica é o fogos mais barato do Espírito Santo e vai ser o de melhor qualidade", afirmou Euclério, após ser questionado pela coluna, em entrevista na Rádio CBN Vitória.

O Diário Oficial da Prefeitura de Vitória registrou, no dia 11 de dezembro, que a administração vai pagar R$ 3.937.000,00 pelo fornecimento de fogos de artifício de baixo ruído na orla da Praia de Camburi (no mar), Bairro Santo Antônio (no mar) e Bairro São Pedro (no mar)”.

"Cariacica está fazendo a festa mais econômica e Cariacica apanha. Cariacica tem o mesmo direito de qualquer cidade de fazer a festa para o seu povo", emendou Euclério.

A cidade tem a menor renda per capita entre todos os municípios do Espírito Santo: R$ 3.567,11, de acordo com a revista Finanças dos Municípios Capixabas.

A ORLA

A Orla de Cariacica começou a ser construída em agosto de 2022 e custaram aproximadamente R$ 34 milhões. Desse valor, R$ 20 milhões saíram dos cofres do governo estadual e R$ 14 milhões, da prefeitura.

O espaço, em Porto de Santana, vai contar com restaurantes, pista de skate, playground e contemplação da Baía de Vitória.